Najbolji je strijelac HNL-a, Hajduk ga je često stavljao u drugi plan, no on se uvijek vraćao jači

Da je Hajduk zadržao vodstvo protiv Dinama u Maksimiru, 25-godišnji Michele Šego bi vjerojatno dobio epitet novog junaka Hajduka. Na kraju je junak utakmice vjerojatno Arber Hoxha zbog kasnog pogotka za izjednačenje, no i Šego zaslužuje svoje svijeće.

Ono što je bitno za naglasiti je da Šego ne nikakav 'novi junak', on to radi za Hajduk cijele sezone i uz Rokasa Pukštasa je najbolji klupski igrač ove sezone, a i među konkurentima je za najboljeg u cijeloj ligi. Ovim pogotkom protiv Dinama Šego je sam izbio na vrh ljestvice strijelaca HNL-a s osam golova.

Englezi u šoku nakon što su izvukli Hrvatsku: 'Pa zar opet? Još imamo PTSP od njih' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanimljivo je to koliko je Šego puta u Hajduku već bio otpisan ili stavljen po strani, a uvijek bi se nekako vratio jači. Svoju karijeru je morao graditi preko Varaždina, u čije je redove stigao na ljeto 2021. godine. Nakon nekoliko sjajnih godina, ali posebice sjajne prve polusezone u sezoni 2024./2025. u dresu Varaždina, Hajduk se odlučio vratiti Šegu nakon četiri godine.

Očekivalo se da će Šego već na proljeće pokazati zašto je u dresu Varaždina bio u užem krugu najboljih igrača lige, no to se nije dogodilo. Dogodilo se suprotno. Pod vodstvom 'pragmatičnog Gennara Gattusa Šego je izgledao bezidejno.

Pod Gattusom je Šegin volumen dodira po utakmici je pao s 50,4 u Varaždinu na jesen na 34,5 u Hajduku na proljeće. To je donekle i očekivano s obzirom na to da nije smatran glavnom strijelom kao što je bio u Varaždinu. No, pri padu u broju dodira od 32 posto uistinu je frapantna činjenica da mu je broj driblinga pao za 81 posto, broj udaraca za 67 posto, a broj unesenih lopti u protivničku trećinu za 68 posto. Možda i najvažniji podatak leži u činjenici da je Šego u Hajduku pod Gattusom prosječno primao lopte čak 25 metara bliže svojem golu nego što je to bio slučaj u Varaždinu.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, unatoč svim tim podacima koji su vidni pokazatelji trenerskih zahtjeva, Šegu se zbog učinka od nula golova i četiri asistencije žestoko kritiziralo i tjeralo na posudbe. Mnogi su u tim trenucima smatrali da je Hajduk bio u pravu što se riješio Šege još tamo 2021. godine.

A onda je u priču ušao Gonzalo Garcia koji je Šegi dao slobodu koju prije uopće nije imao, a zbog ozljede Marka Livaje silom prilika igrao i centarfora, te u tome itekako uspijevao, a uz svoje lijevo krilo, sada je u derbiju pokazao ni da mu 'desetka' nije strana. U zadnjih sedam kola HNL-a Šego ima šest golova. Još jedan igrač koji će ti vratiti stostruko ako mu dodijeliš povjerenje i vjetar u leđa.