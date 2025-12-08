VIDEO Nikola Vlašić zabio Modrićevom Milanu, pogledajte novi pogodak i asistenciju vatrenog

Derbi 14. kola Serie A na stadionu Olimpico Grande Torino započeo je pravom malom rapsodijom u režiji Nikole Vlašića. Hrvatski reprezentativac bio je sjajno raspoložen na samom startu utakmice. U početnoj fazi prvog poluvremena Vlašić je sjajno reagirao i matirao vratara Milana za vodstvo Torina od 1:0 s bijele točke u 10. minuti, usmjerivši tako utakmicu u željenom smjeru za "Bikove", koji su u susret ušli nakon niza od pet utakmica bez pobjede i s posljednjim slavljem zabilježenim još krajem listopada.

No, Vlašićeva predstava na početku tu nije završila. Sedam minuta nakon što je načeo protivnika, preuzeo je i ulogu asistenta. Sjajnom vizijom i preciznim dodavanjem proigrao je kolumbijskog napadača Duvana Zapatu, koji je rutinski pospremio loptu u mrežu za 2:0. Vlašićev gol iz jedanaesterca pogledajte OVDJE, a asistenciju Zapati OVDJE.

AC Milan, za kojeg je od početka utakmice na terenu i kapetan vatrenih Luka Modrić, u igru je vratio Adrien Rabiot, smanjivši rezultat na 2:1 u 24. minuti. S tim se rezultatom otišlo i na poluvrijeme, a u nastavku su gosti došli do izjednačenja. Na 2:2 postavio je Christian Pulisic, samo minutu nakon što je ušao u igru s klupe umjesto Bartesaghija. Pulisic je bio i autor pogotka za potpuni preokret Milana u 77. minuti, kada je postigao gol za 2:3.