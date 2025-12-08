Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
U VRHUNSKOJ JE FORMI

VIDEO Nikola Vlašić zabio Modrićevom Milanu, pogledajte novi pogodak i asistenciju vatrenog

CALCIO - Serie A - Torino FC vs Como 1907
Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag
VL
Autor
vecernji.hr
08.12.2025.
u 21:16

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić sjajno je otvorio derbi 14. kola talijanske Serie A. U uraganskom početku svojeg Torina protiv favoriziranog AC Milana, Vlašić je bio ključni igrač s postignutim pogotkom i asistencijom

Derbi 14. kola Serie A na stadionu Olimpico Grande Torino započeo je pravom malom rapsodijom u režiji Nikole Vlašića. Hrvatski reprezentativac bio je sjajno raspoložen na samom startu utakmice. U početnoj fazi prvog poluvremena Vlašić je sjajno reagirao i matirao vratara Milana za vodstvo Torina od 1:0 s bijele točke u 10. minuti, usmjerivši tako utakmicu u željenom smjeru za "Bikove", koji su u susret ušli nakon niza od pet utakmica bez pobjede i s posljednjim slavljem zabilježenim još krajem listopada.

No, Vlašićeva predstava na početku tu nije završila. Sedam minuta nakon što je načeo protivnika, preuzeo je i ulogu asistenta. Sjajnom vizijom i preciznim dodavanjem proigrao je kolumbijskog napadača Duvana Zapatu, koji je rutinski pospremio loptu u mrežu za 2:0. Vlašićev gol iz jedanaesterca pogledajte OVDJE, a asistenciju Zapati OVDJE.

AC Milan, za kojeg je od početka utakmice na terenu i kapetan vatrenih Luka Modrić, u igru je vratio Adrien Rabiot, smanjivši rezultat na 2:1 u 24. minuti. S tim se rezultatom otišlo i na poluvrijeme, a u nastavku su gosti došli do izjednačenja. Na 2:2 postavio je Christian Pulisic, samo minutu nakon što je ušao u igru s klupe umjesto Bartesaghija. Pulisic je bio i autor pogotka za potpuni preokret Milana u 77. minuti, kada je postigao gol za 2:3.
Ključne riječi
Serie A AC Milan Torino Luka Modrić Nikola Vlašić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
22:26 08.12.2025.

Dajte-najte....sjajno reagirao i matirao vratara...s bijele točke ?!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja