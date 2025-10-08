Naši Portali
Dosta mu Brazila

Senzacija na pomolu, Neymar stiže kod Luke Modrića u Serie A! Evo u koji klub...

08.10.2025.
u 16:30

Nakon odlaska u Saudijsku Arabiju 2023., vratio se u Brazil, u svoj Santos, no muče ga ozljede. Sada se kroz Napoli želi vratiti u vrhunski europski nogomet.

Talijanski nogomet privlači sve veći broj zvijezda u godinama, nakon Modrića u Milan i De Bruynea i Napoli, prema pisanju medija u Serie A stiže i Neymar, također u Napoli.

Brazilac Nemar nekada je bio u TOP 3 nogometaša svijeta, prvi do Messija i Cristiana Ronalda. Nakon odlaska u Saudijsku Arabiju 2023. godine, vratio se u Brazil, u svoj Santos, no mučile su ga ozljede, pa njegov povratak nije bio uspješan kako je zamišljao.
Sada bi, prema pisanju Gazzette dello Sport, mogao ponovo u Europu i to u Napoli!
Aktualni prvak Italije želi napraviti spektakl i dovesti još jednu zvijezdu nakon De Bruynea. Neymar bi, ako dođe, mogao biti taj koji će Napolitance pogurati prema novom Scudettu.

Neymarova karijera je impresivna. S Barçom je osvojio sve što se moglo, Ligu prvaka, Primeru i brojne trofeje, a 2017. uslijedio je rekordni transfer u PSG vrijedan nevjerojatnih 222 milijuna eura. U Parizu je nastavio nizati naslove, ali nikad nije uspio osvojiti Europu. Nakon odlaska u Saudijsku Arabiju 2023., vratio se u Brazil, u svoj Santos, no muče ga ozljede. Sada se kroz Napoli želi vratiti u vrhunski europski nogomet.
nogomet Serie A Neymar

