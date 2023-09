Talijani o kritiziranom vatrenom: Rebić je misterij. U Bundesligi je postao ono što je mogao biti

Bivši hrvatski reprezentativac Ante Rebić danas igra u turskom Bešiktašu i slavi 30. rođendan. Osvajač svjetskog srebra u Rusiji od 2021. i europskog prvenstva više nije dio vatrenih nakon što je kritizirao izbornika Dalića poslije ispadanja od Španjolske u osmini finala. Rebić se nije naknadno ispričao i više nije bio dio izabranog društva.

Talijanski portal TuttomercatoWeb posvetio je tekst Rebiću koji je u karijeri igrao za brojne klubove: Split, Fiorentina, Leipzig, Hellas, Eintracht, Milan te naposlijetku Bešiktaš. Najbolje partije pružao je u Eintrachtu te prve dvije sezone u Milanu, nakon čega je pao u drugi plan.

VEZANI ČLANCI:

- Dolaskom u Fiorentinu nije mu dobro krenulo, u četiri utakmice postigao je jedan gol. Otišao je na posudbu u Leipzig, gdje mu nikako nije išlo, a klub je tad bio u drugoj Bundesligi. Vratio se u Fiorentinu, koju je u međuvremenu preuzeo trener Paulo Sousa. Sjajan početak, ali ne za Hrvata koji je i dalje bio misterij - smatra TuttomercatoWeb pa nastavlja:

- Gotovo iz očaja otišao je na posudbu u Bundesligu, ovaj put u Eintracht Frankfurt, koji ga je kasnije otkupio za dva milijuna eura, plus 50 posto od iduće prodaje. Ondje je konačno postao što se mislilo da može biti - kompletan napadač, sposoban stvarati prilike.

- Sezona 2017./2018. bila je njegova jer je igrao u finalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji, i to kao starter. A postigao je i gol protiv Argentine. Igrač Milana bio je četiri sezone. Vrhunac je imao u prve dvije. No kasniji fizički problemi, plus eksplozija Rafaela Leaa, doveli su do njegova oproštaja i odlaska u Tursku ovog ljeta. Rebić danas slavi 30 rođendan - pišu Talijani.