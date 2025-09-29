Talent (19) umro nakon teškog sudara i višestrukog srčanog zastoja, proglašena tri dana žalosti

Španjolski vratar i nogometaš petoligaša Colindresa Raul Ramirez preminuo je u dobi od 19 godina nakon sudara s jednim igračem tijekom utakmice, objavio je u ponedjeljak Kantabrijski nogometni savez (RFCF). Ramirez je zadobio ozljedu glave tijekom subotnje utakmice protiv Reville, a španjolski mediji izvještavaju da je udarac doveo do višestrukih srčanih zastoja i moždane smrti.

Njegova borba za život trajala je dva dana, no unatoč velikim naporima liječnika i herojskoj reakciji na terenu, mladi Španjolac nije izdržao. Tragedija se dogodila u subotu, tijekom utakmice između Raulovog kluba Colindres i momčadi Revilla. Igrala se 60. minuta kada je Raul, u pokušaju da uhvati loptu izbačenu iz kornera, skočio i pritom se sudario s protivničkim napadačem. Od siline udarca, mladi vratar je pao na tlo i ostao bez svijesti.

Raul je hitno prevezen u bolnicu Marques de Valdecilla u Santanderu. Međutim, na putu do bolnice, u kolima hitne pomoći, doživio je i drugi srčani zastoj, što je još više pogoršalo njegovo stanje. Primljen je na odjel intenzivne njege, gdje su se liječnici dva dana borili za njegov život, a u ponedjeljak je stigla najgora moguća vijest, mladić je preminuo.

RFCF je najavio trodnevnu žalost i rekao da će se na svim utakmicama sljedećeg tjedna održati minuta šutnje u njegovo sjećanje.

"Kraljevski nogometni savez Kantabrije s tugom objavljuje da je vratar sportskog kluba Colindres, Raul Ramirez, moždano mrtav nakon slučajnog sudara tijekom subotnje utakmice", stoji u priopćenju.

Savez je proglasio tri dana žalosti, a na svim utakmicama sljedećeg kola održat će se minuta šutnje u Raulovu čast. "Nogomet u Kantabriji oplakuje iznenadni gubitak mladića koji nas je napustio prerano, sa samo 19 godina. RFCF izražava iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i cijelom klubu Colindres. Neka Raul počiva u miru."