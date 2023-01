Hrvatska ide u lov po svjetsku medalju: Dečki, vrijeme je, deset godina čekanja je puno

Svjetsko rukometno prvenstvo počinje 11. siječnja u Poljskoj i Švedskoj i trajat će sve do 29. siječnja kada će se u Stockholmu odigrati finalna utakmica. Prvi krug igrat će se u osam skupina po četiri reprezentacije. Prve tri iz svake skupine idu u drugi krug gdje će 24 ekipe igrati u četiri skupine po šest.

Bodovi iz prvog kruga se prenose. Na kraju, prve dvije reprezentacije iz svake od četiriju skupina drugog kruga igrat će u četvrtfinalu. Hrvatska je u skupini koja se igra u Jönköpingu, gradu u koje smo do sada igrali šest puta i svih šest puta izgubili. Tri utakmice na Svjetskom kupu, te tri utakmice u skupini EP-a, 2002. godine. Sa sigurnošću možemo tvrditi da će se taj niz poraza u dvorani u kojoj inače igraju hokejaši HV-71, sigurno prekinuti. Jer, objektivno smo bolji od Maroka i SAD-a, dok će susret protiv Egipta biti u najmanju ruku izjednačen.

Hrvatska na Svjetskim prvenstvima sudjeluje od 1995. godine i do danas nismo preskočili nijedno natjecanje. U tih 27 godina osvojili smo pet medalja – jednu zlatnu (2003.), tri srebrne (1995., 2005. i 2009.) te jednu broncu (2013). Iz priloženih brojki vidi se da nas dugo nema na postolju – deset godina, a početkom veljače obilježit ćemo 20 godina od jedine zlatne medalje. Kakva bi to bila proslava da se naši dečki još jednom vrate kao svjetski prvaci.

Šanse da osvojimo svjetski naslov su 3,8 posto. No, znate li kakve su bile šanse da osvojimo svjetsko zlato 2003. godine? Nula posto. Jer, tamo otišli kao posljednjeplasirana reprezentacija na Europskom prvenstvu 2002. godine.

Na dosadašnjih 14 Svjetskih prvenstava izmijenilo se sedam izbornika – Zdravko Zovko (1995.), Ilija Puljević (1997.), Velimir Kljaić (1999.), Josip Milković (2001.), Lino Červar (od 2003. do 2009. te 2019. godine), Slavko Goluža (od 2011. do 2015.) i Željko Babić (2017.). Hrvoje Horvat bit će osmi. No, neće Horvatu ovo biti prvo veliko natjecanje na kojem vodi Hrvatsku. Godinu prije sjedio je na klupi Hrvatske na Europskom prvenstvu. Naravno, najuspješniji izbornik na Svjetskim prvenstvima bio je Červar koji je osvojio jedno zlato i dva srebra. Po jednu medalju osvojili su Zovko (1995.) i Goluža (2013.).

Inače, Hrvatska je po uspješnosti nastupa na Svjetskim prvenstvima na osmom mjestu. Prva je Francuska s ukupno 11 osvojenih medalja, od čega je šest zlatnih. Iza Francuske, a ispred nas, slijede Švedska, Rumunjska, Danska, Njemačka, Rusija i Španjolska.

Osvoji li Hrvatska zlatnu medalju, popet će se na četvrto mjesto. Osvojimo li srebro ili broncu, nećemo se pomaknuti s osmog mjesta.