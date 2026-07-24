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KRAJ KARIJERE

Zvijezdu Australije policija zaustavila dvaput u istoj noći: Bio je pozitivan na kokain

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Australia v Egypt
Jerome Miron/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
24.07.2026.
u 10:40
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Policija ga je sinoć dva puta zaustavila na mostu Anzac u Novom Južnom Walesu nakon što je svojim BMW-om prvo vozio oko 90, a zatim i 109 km/h u zoni gdje je ograničenje 60 km/h

Christian Volpato bio je jedan od najistaknutijih igrača Australije na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Nogometašu Sassoula karijera je krenula uzlaznom putanjom nakon tih nastupa i spominjao se interes većih klubova poput Fiorentine, ali sve bi se moglo preko noći promijeniti. Volpato je sinoć bio pozitivan na kokain na preliminarnom testiranju.

Policija ga je sinoć dva puta zaustavila na mostu Anzac u Novom Južnom Walesu nakon što je svojim BMW-om prvo vozio oko 90, a zatim i 109 km/h u zoni gdje je ograničenje 60 km/h. Oba puta prošao je na alkotestu, ali prilikom drugog zaustavljanja nalaz sline pokazao je tragove kokaina u krvi.

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Budući da se radi o preliminarnom nalazu protiv njega nije podignuta optužnica. Uzorak sline poslan je na laboratorijsku analizu pa se čeka potvrda nalaza. Zbog ponovljenog prekoračenja brzine platio je novčanu kaznu i međunarodna vozačka dozvola suspendirana mu je na šest mjeseci u saveznoj državi Novi Južni Wales.
Ključne riječi
kokain Kazna Australska nogometna reprezentacija

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