Australski Hrvat napisao roman o nogometu: Tonči Prusac otkriva priču koja spaja sport i život

Australsko-hrvatski autor Tonči Prusac predstavit će 6. kolovoza u prostorijama nogometnog kluba North Geelong Warriors svoj debitantski roman "Posljednji zvižduk: Nasljeđe jednog nogometaša", koji spaja nogomet, migrantsko iskustvo i osobnu životnu priču.

Tjedan dana kasnije knjiga će biti predstavljena i u prostorijama nogometnog kluba St Albans Dinamo u Melbourneu.

Prusac, voditelj digitalnog sadržaja u Hrvatskom Vjesniku te bivši igrač, trener i član uprave North Geelong Warriorsa, kao i nekadašnji član uprave Melbourne Knightsa u vrijeme australske Nacionalne nogometne lige (NSL), rekao je da je roman nastao na temelju dugogodišnjeg iskustva praćenja nogometa iz različitih perspektiva.

Autor se pritom oslonio na razgovore s igračima svih razina natjecanja te vlastito iskustvo novinara, trenera i sportskog djelatnika, kombinirajući stvarne spoznaje s fikcijom.

Roman prati put nogometaša do vrhunskog sporta, ispreplićući ga s migrantskom pričom, ljubavnom radnjom i temama prevladavanja životnih prepreka.

Na predstavljanju će Prusac govoriti o nastanku knjige, od početne ideje do završnog rukopisa, a posjetitelji će moći postavljati pitanja autoru te kupiti knjigu po promotivnoj cijeni od 25 australskih dolara, dok se na Amazonu prodaje za više od 30 australskih dolara, uz troškove dostave.

Nakon predstavljanja autor će potpisivati primjerke knjige.

U Australiji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom.