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TRAGEDIJA NA CESTI

U prometnoj nesreći poginuo bivši HNL igrač: Bio je omiljen među navijačima Istre

Zagreb: 1. HNL, 1. kolo, NK Dinamo - NK Istra 1961
Igor Kralj/24sata
VL
Autor
Večernji.hr
25.07.2026.
u 19:31
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Igrao je na poziciji defentivnog veznjaka, a dres Istre nosio je od 2008. do 2010. Posebno se istaknuo u sezoni 2008./09. kada je s devet pogodaka bio najbolji strijelac kluba u drugoj ligi

Bivši igrač Istre 1961 Kalilou Traoré poginuo je u prometnoj nesreći u petak 24. srpnja u 39. godini života. Bio je bivši reprezentativac Malija s kojim je ostvario jedan od najvećih uspjeha u povijesti - osvajanje brončane medalje na Afričkom kupu nacija 2013. Vijest o njegovoj smrti prenijeli su lokalni mediji.

Igrao je na poziciji defentivnog veznjaka, a dres Istre nosio je od 2008. do 2010. Posebno se istaknuo u sezoni 2008./09. kada je s devet pogodaka bio najbolji strijelac kluba u drugoj ligi. Klub iz Pule tada je ostvario povratak u elitni rang hrvatskog nogometa iz kojeg više nije ispao. Iz Istre je otišao u danski Odense, a 2012. stigao je u Sochaux u kojem je i zaključio karijeru dvije godine kasnije sa samo 27 godina.

Za reprezentaciju Malija odigrao je 17 utakmica i zabio jedan pogodak, a u dresu Istre upisao je 52 nastupa i zabio, za defenzivnog igrača, impresivnih 14 pogodaka.
Ključne riječi
prometna nesreća smrt Istra 1961 Kalilou Traore

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