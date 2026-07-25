U prometnoj nesreći poginuo bivši HNL igrač: Bio je omiljen među navijačima Istre

Bivši igrač Istre 1961 Kalilou Traoré poginuo je u prometnoj nesreći u petak 24. srpnja u 39. godini života. Bio je bivši reprezentativac Malija s kojim je ostvario jedan od najvećih uspjeha u povijesti - osvajanje brončane medalje na Afričkom kupu nacija 2013. Vijest o njegovoj smrti prenijeli su lokalni mediji.

Igrao je na poziciji defentivnog veznjaka, a dres Istre nosio je od 2008. do 2010. Posebno se istaknuo u sezoni 2008./09. kada je s devet pogodaka bio najbolji strijelac kluba u drugoj ligi. Klub iz Pule tada je ostvario povratak u elitni rang hrvatskog nogometa iz kojeg više nije ispao. Iz Istre je otišao u danski Odense, a 2012. stigao je u Sochaux u kojem je i zaključio karijeru dvije godine kasnije sa samo 27 godina.

Za reprezentaciju Malija odigrao je 17 utakmica i zabio jedan pogodak, a u dresu Istre upisao je 52 nastupa i zabio, za defenzivnog igrača, impresivnih 14 pogodaka.