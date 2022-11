Svjetski prvaci predstavili završni popis za Mundijal

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps objavio je konačni popis nogometaša s kojima kreće u Katar, u obranu naslova svjetskog prvaka od prije četiri godine.

Od ranije je bilo poznato da će najveći minus u francuskoj igri biti vezni red gdje će se sigurno osjetiti izostanak N'Golo Kantea i Paula Pogbe, dvojice nogometaša koji zbog ozljeda neće zaigrati za Francusku. Glavne uzdanice su svakako napadači Karim Benzema i Kylian Mbappe, a Francuska svoj put na prvenstvu započinje u skupini D gdje će joj suparnici biti Danska, Australija i Tunis.

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON goaljubel of the french players, after the goalkeeper Antoine GRIEZMANN (FRA) penalties the goal to 2: 1 for France shot, jubilation, cheering, cheering, joy, cheers, celebrate, jubilationtraube, whole figure, gesture, gesture, France (FRA) - Croatia (CRO) 4: 2, Final, Game 64, on 15.07.2018 in Moscow; Football World Cup 2018 in Russia from 14.06. - 15.07.2018. | Usage worldwide /DPA/PIXSELL

Deschamps je za SP pozvao sljedeće igrače:

Vratari: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham), Steve Mandanda (Rennes).

Braniči: Jules Kounde (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Manchester United), Presnel Kimpembe (PSG), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Bayern), Dayot Upamecano (Bayern), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool).

Vezni red: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Jordan Veretout (Marseille), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco).

Napadači: Kylian Mbappe (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Christopher Nkunku (Leipzig), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

