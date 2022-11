Navijači s Otoka bijesni: 'Nadamo se da će Daliću ovo biti zadnji turnir'

Hrvatska ima dva igrača u škotskom Rangersu. Kako je izbornik Zlatko Dalić morao skratiti prošireni i objaviti finalni popis za Svjetsko prvenstvo, jedan je ostao, a drugi je izostavljen.

Borna Barišić tako će putovati s reprezentacijom u Katar, dok Antonio Čolak nije bio iste sreće. Pomalo iznenađujuće, jer Čolak je najraspoloženiji od hrvatskih ofanzivaca, zabio je 15 golova u 25 nastupa za klub.

Činjenica da je napadač otpao razbjesnila je škotski portal Ibrox Noise.

- Navijači Rangesa šokirani su nakon što je objavljeno da Antonio Čolak neće ići u Katar. Umjesto njega ide Ante Budimir, koji je zabio tek jedan gol ove sezone. Ranije smo objasnili da je Čolak jedan od tri hrvatska napadača u formi. Iako je trenutno po formi jedan od najboljih napadača na svijetu, Čolak ne dobiva dovoljno šansi u reprezentaciji. On je jedini hrvatski napadač koji ima gol u Europi ove sezone, ali Dalić je umjesto njega poveo internacionalca iz Španjolske - navode u tekstu.

Rangers' Antonio-Mirko Colak celebrates scoring their first goal

Za Bornu Barišića kratko su kazali kako se vjerojatno neće naigrati pored Borne Sose i Joška Gvardiola.

Situacija oko Čolaka zaboljela ih je toliko da su Daliću poručili kako se nadaju da mu je to posljednji turnir.

- Iznenađeni smo i nismo, ali nas boli to što je Čolak rekao istinu, a to je da je u formi života i da je zaslužio poziv. Bio je u reprezentaciji dok je igrao za Malmö, kada je bio u slabijoj formi nego danas. To je loš potez čovjeka koji je bio užasan na Euru i koji je nekoliko puta lagao o tome zašto Barišić ne igra na lijevom beku. Razočarani smo zbog svojeg igrača, očajavat će zbog ovog. Ako sad nije pozvan, kad ovako igra, onda vjerojatno više nikad neće dobiti poziv u reprezentaciju. Nadamo se da će ovo Daliću biti zadnji turnir jer je Hrvatska nakon Rusije ostarjela momčad u slobodnom padu. Treba novi smjer - piše u tekstu.

