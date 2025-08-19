Svjetska doprvakinja suspendirana na četiri godine. Doping ju je koštao karijere

Ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk (30) kažnjena je četverogodišnjom suspenzijom nakon što je bila pozitivna na dopinškom testu, objavila je Jedinica za integritet atletike (AIU). Aktualna svjetska doprvakinja u troskoku pala je na testu izvan natjecanja u prosincu 2024., a u njezinom uzorku urina pronađen je testosteron.

Iako je Beh-Romančuk negirala korištenje zabranjene tvari, nije uspjela objasniti njezinu prisutnost. "Odbila sam potpisati bilo kakve dokumente koji su od mene zahtijevali da priznam krivnju jer sam poštena osoba i moja humanost i dostojanstvo su mi važni", poručila je putem Instagrama.

U nastavku je dodala kako je zbog cijele situacije donijela bolnu odluku: "Danas moram donijeti tešku odluku. Više se ne mogu boriti na dva fronta, za svoje dobro ime pred Jedinicom za integritet atletike i za svoju budućnost u osobnom životu. Nevjerojatno je iscrpljujuće, posebno emocionalno, i utječe na moje zdravlje... zato sam odlučila uzeti pauzu kako bih se usredotočila na svoju obitelj i vlastito zdravlje."

Beh-Romančuk iza sebe ima bogatu karijeru. Osvojila je srebro u troskoku na Svjetskom prvenstvu 2023. u Budimpešti, srebro u skoku u dalj na SP-u 2019. u Dohi te zlato na Europskom prvenstvu 2022. u Münchenu.