Svijet se divi Luki Modriću, napravio je nešto nevjerojatno

Iako su nogometaši Barcelone bili bolji većim dijelom susreta te vodili 1:0 do 68. minute, najveći derbi španjolske La Lige, odigran na Olimpijskom stadionu u Barceloni, dobio je madridski Real s 2:1.

Gledamo li utakmicu statistički, katalonska momčad uistinu jest bila bolja, ali statistika na papiru ne igra veliku ulogu. Xavijevi momci imali su posjed lopte 52 posto, uputili su ukupno 15 udaraca, od čega tri u okvir gola, dok je Real bio na 13 udarca, od čega su četiri išla u okvir gola.

No, jedno ime u cijeloj priči valja istaknuti. Apsolutni junak susreta 11. kola Primere bio je engleski reprezentativac Jude Bellingham koji je zabio dva gola za veliki preokret Reala. Nakon gola Gündogana u šestoj minuti uslijedili su golovi Bellinghama u 68. i 92. minuti. Kod drugog pogotka asistent je bio Luka Modrić koji je odigrao jubilarnu 500. utakmicu za kraljevski klub. Kapetan hrvatske reprezentacije nije bio u udarnoj momčadi Reala, a u igru je ušao u 63. minuti.

Luka nadmašio Buya

Modrić se u subotu upisao u povijest, bila mu je ovo nevjerojatna, 500. utakmica za Real, a istodobno je postao i najstariji igrač koji je nastupio u El Clásicu. Do subote je to bio bivši Realov vratar, Paco Buyo, koji je u El Clásicu 1996. godine nastupio s 38 godina i 38 dana. Modrić je u subotu imao 38 godina i 47 dana. Zanimljivo, za svega 20-ak dana postat će i drugi najstariji aktivni igrač u povijesti kluba. Da bi uzeo taj rekord od Ferenca Puškása (igrao do 39 godina i 36 dana), morat će potpisati još jedan ugovor.

No, vratimo se El Clásicu u kojemu je Hrvat opet pokazao klasu, svojim je dobrim nastupom bio inicijator preokreta...

Modrić je tek 15. igrač u povijesti Reala koji je odigrao čak 500 utakmica za klub, a četvrti je stranac po broju nastupa za 'kraljeve'. Nalazi se tek iza Francuza Karima Benzeme (648), te Brazilaca Marcela (546) i Roberta Carlosa (527). Nakon utakmice Real mu je poklonio posebni dres s brojem 500 koji simbolizira broj utakmica koje je odigrao za Real.

– Jako sam ponosan što predstavljam ovaj klub toliko dugo. Broj 500 je poseban. Dohvatiti ga protiv velikog rivala, u El Clásicu, i pritom pobijediti. Stvarno ne mogu tražiti više. Ponosan sam što sam ovo postigao u najvećem klubu u povijesti. Pokazali smo karakter, nikad se ne predajemo i idemo do kraja. Odradili smo jako dobar posao u drugom poluvremenu i zaslužili smo pobijediti. Dan nije mogao biti bolji. Ovaj broj je baš velik. Mislim da nisam ni svjestan što postižem s ovim klubom. Ovo su stvari koje vas ispunjavaju. Nije lako dosegnuti broj 500 i nema puno igrača kojima je to uspjelo – rekao je Modrić.

Zanimljivo, on je upravo protiv Barcelone bio odigrao i svoju prvu utakmicu po dolasku u Madrid. U kolovozu 2012. je također ušao s klupe u Superkupu protiv Katalonaca upisavši prvih sedam minuta u bijelom dresu. Pritom je došao do prvog pehara.

Kada je pak riječ o ovoj sezoni, Modriću je ovo bila prva asistencija za Real. S druge strane, nevjerojatni 20-godišnji engleski vezni igrač Bellingham ​stigao je do brojke od 13 pogodaka u isto toliko nastupa za madridski sastav.

– Modrić? Promijenio je utakmicu, apsolutno. Držao je loptu i sve kontrolirao. Promijenio je utakmicu – rekao je Carlo Ancelotti, trener Reala.

Kapetana vatrenih pohvalio je i dobro nam poznati novinar Fabrizio Romano.

– Treba istaknuti da je Luka Modrić ušao u najtežem trenutku El Clásica i preokrenuo utakmicu. Kvaliteta, liderstvo i profesionalizam: 38 godina i 47 dana, najstariji igrač u povijesti El Clásica. Nogometna legenda – stoji u objavi talijanskog novinara.

Hrvatski reprezentativac zauzeo je pozornost i španjolskih televizijskih komentatora, koji su u emisiji tijekom ogleda prokomentirali da naš kapetan namješta golove – nenamjerno.

– Modrića treba pohvaliti, asistira čak i kada to ne želi – kazali su.

Uvažena Marca ocijenila ga je sedmicom (na skali od 1 do 10) uz pozitivan komentar.

– Modrić je još jednom pokazao klasu, kretnjom je zaključao igru Barcelone u njihovu domu. Na račun Modrićeve inteligencije, nogomet bijelih vratio se u život. El Clásico ponudio je razočaravajuću predstavu, a Real je dobio zato što posjeduje najboljeg igrača svijeta – napisala je Marca.

Modrić na klupi, to je kriminal

Situaciju u Realu komentirao je i Antonio Romero, kolumnist španjolskog AS-a.

– Predrag Mijatović nedavno je rekao kako Modrića živcira što često ulazi s klupe na početku ove sezone. Hrvat ima pravo na ljutnju kada pogledamo kako on igra nogomet i u kakvoj je formi. U okruženju Real Madrida vidim preveliku želju da umirove legendarnog nogometaša. Carlo Ancelotti više gleda njegove godine nego njegove igre kada bira početnu postavu. Evidentno je kako je Modrić, koji se bliži 40 godina, odigrao dvije utakmice na vrhunskoj razini u samo nekoliko dana. Kriminal je ostaviti Modrića na klupi u najtežim utakmicama – navodi Romero.