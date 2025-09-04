'Švicarska je jača od Hrvatske, reći ću vam i zašto. Ponekad mi je teško zbog jedne stvari...'

Hrvatska U-21 reprezentacija ovih se dana priprema za prvi dvoboj kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Srbiji i Albaniji (a time i za OI 2028.). Izbornik Ivica Olić ovog je ponedjeljka okupio stručni stožer te 24 igrača koja su se našla na posljednjem popisu. Zadatak je malih vatrenih u ovom ciklusu pozitivno otvoriti kvalifikacije na zahtjevnom gostovanju kod reprezentacije Turske u Trabzonu, koje je na rasporedu u utorak 9. rujna u 19 sati. Igrač koji u sadašnjem sazivu ima najviše nastupa za U-21 reprezentaciju (15) krilni je napadač Basela, 20-godišnji Marin Šotiček. Podsjetimo, Šotiček je do prošlog ljeta bio krilni napadač Lokomotive, iz koje je ostvario transfer u Basel težak tri milijuna eura. Zasad je za švicarski klub upisao 39 nastupa, uz učinak od sedam pogodaka i pet asistencija. Uoči novog izazova u dresu mlade reprezentacije s vrlo kulturnim i pomalo sramežljivim Šotičekom razgovarali smo o brojnim temama.

Kakva je vaša situacija u Švicarskoj pri ulasku u drugu sezonu, kako vidite svoj status u Baselu?

– Moj je status u klubu dobar, ali je konkurencija jako velika i stalno treba biti u punom naporu i snazi. Nažalost, nismo uspjeli ući u Ligu prvaka na početku ove sezone, ali čeka nas Europska liga i mislim da tu možemo nešto napraviti.

Kad pogledate unatrag, što vas je u ovoj godini najviše iznenadilo, što vas se najviše dojmilo u Baselu, odnosno u Švicarskoj?

– Jako me iznenadilo kako se tamo radi, kako je sve posloženo. Što se tog dijela tiče, imamo baš odlične uvjete, ono što svaki nogometaš sanja. To je najbitnije.

Kako je dijeliti svlačionicu s renomiranim igračem poput Xherdana Shaqirija?

– Ma stvarno je odličan. To je igrač koji je ekstra klasa, koji je igrao u najvećim klubovima. Svakim danom je od njega nešto moguće naučiti. I jako puno pomaže nama mlađima, daje nam savjete i otkriva nam detalje igre. Mi mlađi to pratimo i upijamo, trudimo se učiti iz njegovih poteza. Samo gledaš kako on radi i učiš.

Koje su, po vašem mišljenju, glavne razlike između švicarske lige i HNL-a?

– To je zahtjevnija liga od naše. Puno se više temelji na fizičkom aspektu, puno se više trči, ali s tehničke strane rekao bih da su švicarska i hrvatska liga izjednačene. Rekao bih da je švicarska liga jača jer zaista svaki klub može svakoga pobijediti. Nema prevelike razlike između klubova i gotovo su svi na visokoj razini. Nema kluba za koji bih mogao reći da je totalni autsajder, svatko može iznenaditi.

Minutaža u Baselu vam varira. Kako se nosite u situacijama kad ste na klupi i kad niste prvi izbor trenera?

– Ponekad mi je teško, ali treba prihvatiti činjenicu da je to u nogometu tako. Ponekad sam redovito u prvom sastavu, ponekad sam nekoliko utakmica na klupi. Boriš se i daješ sve od sebe, ali konkurencija je vrlo snažna, velik je to klub.

U klubu je s vama i Adrian Leon Barišić (nap. a., bivši igrač Osijeka i reprezentativac BiH). Je li on suigrač s kojim najčešće provodite vrijeme?

– Da, najviše sam s njim. Puno mi je pomogao kad sam tek došao u klub, pomogao mi je u svemu, da se bolje snađem u novoj sredini.

Na što ste se u svakodnevnom životu u Švicarskoj morali naviknuti?

– Drugačiji je mentalitet ljudi. Ljudi su nekako mirniji, možda smo mi malo "luđi". Švicarska je lijepa i uređena država, eto, jedino sam se trebao priviknuti na drukčiji mentalitet ljudi.

Pratite li HNL i, ako da, što najviše pratite u HNL-u?

– Naravno da pratim HNL. Volim pogledati utakmice HNL-a kad imam vremena, a najviše ih volim pogledati zbog suigrača iz reprezentacije. Kad se reprezentacija okupi, onda komentiramo kako je tko igrao u klubovima, bude i dosta zezancije i šale na tu temu.

Već ste neko vrijeme u U-21 reprezentaciji, a igrali ste i za mlađe selekcije. Kakvo ocjenjujete svoj put kroz sve uzraste hrvatske reprezentacije?

– Zasad ide odlično. Uvijek težim boljem, uvijek se trudim što više naučiti. Naravno, glavni je cilj doći do A reprezentacije. Rekao bih da je to cilj svakomu ozbiljnom nogometašu.

Kako gledate na ove reprezentativne stanke, kad malo pauzirate s klubom i okupite se s reprezentativcima?

– Dobro mi psihički dođe malo otići iz klupskog okruženja, da se malo resetiram. Naravno, i tu se s reprezentacijom radi punom parom i trenira, ali nakon okupljanja s reprezentacijom vratim se resetiran u klub.

I za kraj, koji su vaši dojmovi i očekivanja ususret dvoboju protiv Turske?

– Turska je velika momčad, nisu bilo tko. Bit će nam sigurno jako teško, ali ovih dana vjerujem da ćemo dobro trenirati. Imamo dosta vremena da se pripremimo. Bit će sigurno čvrsta utakmica, ali plan je uzeti tri boda – zaključio je Marin Šotiček.