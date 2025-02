Svi su čekali da ona progovori: Ova žena dugo je čuvala tajnu transfera Luke Dončića

Los Angeles Lakersi su 2. veljače 2025. godine šokirali košarkaški svijet akvizicijom Luke Dončića iz Dallas Mavericksa. U zamjenu za slovenskog superstara, Lakersi su se odrekli Anthonyja Davisa, Maxa Christieja i izbora prve runde drafta 2029. godine. Predsjednica Lakersa, po mnogima i najmoćnija žena svjetske košarke Jeanie Buss, nedavno je u velikom intervjuu kod Richa Eisena otkrila nove detalje o ovom povijesnom trejdu, bacajući svjetlo na razmišljanja unutar organizacije i planove za budućnost s Dončićem u svojim redovima.

U nedavnim intervjuima, Buss je opisala dolazak Dončića kao "savršen spoj" i "sjajan brak" za Lakerse. Naglasila je da je organizacija svjesna žrtve koju su podnijeli, ali i uzbuđenja koje donosi igrač Dončićevog kalibra. "Morali smo se puno toga odreći," priznala je Buss, ističući da će im Davis i Christie nedostajati. Međutim, Dončićeva mladost (25 godina) i status globalne superzvijezde predstavljaju ogroman potencijal za franšizu, kako na terenu, tako i izvan njega.

Buss je otkrila kako su tekli pregovori s Dallasom o akviziciji Dončića:

- Kada se pojavila prilika za Luku Dončića, nismo željeli trejdati Anthonyja Davisa. Bio je jedan od naših najvažnijih igrača, tako da smo se mnogo toga morali odreći za to da dobijemo Dončića. Razgovori su počeli nekoliko tjedana prije nego što smo završili posao. Ono što je bilo jako važno je da je naš generalni menadžer Rob Pelinka, zajedno sa mnom, uspio sačuvati tajnu. Nismo htjeli da procuri bilo gdje jer bi to bilo pogubno po naš klub.

Nakon njenog intervjua javio se Anthony Davis:

- Učinili su ono što su morali. Ne znam jesu li morali, ali su htjeli to da naprave i ja sam krenuo dalje. Imam ženu i djecu o kojima moram brinuti, smišljam kako da ih odvedem u Dallas i da se naviknu na to. Idem dalje sa svojim novim klubom, gotovo je. Svi pričaju da nitko nije znao i sva te ostale gluposti. Jednostavno ne mogu da vjerovati, ali prošao sam to... Spreman sam ići dalje s Dallasom, pokušat ćemo osvojiti titulu s ovim klubom - rekao je Davis.

Buss ne skriva da u Dončiću vidi buduće lice Lakersa, pogotovo nakon što se LeBron James povuče. Njegova iznimna vještina i karizma čine ga idealnim kandidatom za tu ulogu. Lakersi vjeruju da će Dončić značajno doprinijeti globalnoj popularnosti tima, privlačeći nove navijače i sponzore.

Iako je trejd donio veliko uzbuđenje, Dončić je, prema izvješćima, proživio turbulentno razdoblje, ispunjeno "šokom, tugom i ljutnjom". Lakersi su svjesni ovih izazova i posvećeni su tome da mu olakšaju tranziciju. To uključuje pružanje podrške ne samo njemu, već i njegovoj obitelji i menadžmentu.

Trener JJ Redick ima ključnu ulogu u integraciji Dončića u tim. Zadatak mu je pronaći način da trio Dončić, James i Austin Reaves funkcionira skladno na terenu. Dončić je već pokazao svoju klasu, ostvarivši triple-double učinak protiv svog bivšeg tima, Dallas Mavericksa.

Jeanie Buss je jasno istaknula da je glavni cilj Lakersa uvijek isti – osvajanje NBA prvenstva. Dolazak Dončića smatra se ključnim korakom u ostvarenju tog cilja. "Uvijek nastojimo poboljšati tim," rekla je Buss. S Dončićem u svojim redovima, Lakersi vjeruju da su bliže nego ikad osvajanju još jednog naslova.

Razmjena Luke Dončića u Lakerse označila je početak nove ere za franšizu. Iako je pred njima još puno posla, Jeanie Buss i ostatak organizacije uvjereni su da su napravili pravi potez. S Dončićem kao ključnim igračem, Lakersi se nadaju da će ponovno zavladati NBA ligom.