Napadač Španjolske postavio negativni rekord SP-a u najvećoj senzaciji turnira: Podatak zvuči nestvarno

Nogometaši Zelenortskih Otoka priredili su najveću senzaciju dosadašnjeg tijeka Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u tako što su uzeli bod protiv jednog od favorita turnira Španjolske. Aktualni prvaci Europe nisu uspjeli probiti obranu jednog od autsajdera Mundijala te su tako prosuli bodove već u prvom kolu.

Nemoć Španjolske u ovoj utakmici možda i najbolje pokazuje jedan od najzanimljivijih podataka u povijesti Svjetskih prvenstava. Njihov napadač Mikel Oyarzabal postao je prvi igrač u povijesti svjetskih smotri koji je proveo punih 30 minuta na terenu prije nego što je uopće dotaknuo loptu. Prvi dodir s loptom protiv Zelenortskih Otoka upisao je tek u 31. minuti.

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Oyarzabal je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najbitnijih ofenzivaca Španjolske. Ofenzivac Real Sociedada zabio je već 25 golova u 54 nastupa za 'Furiju'. Riječ je o igraču koji je zabio i odlučujući pogodak u finalu Eura 2024. protiv Engleske kada je Španjolska slavila s 2:1. Činjenica da je tako dugo prošao bez dodira s loptom možda i najbolje opisuje koliko se dobro branila jedna od najslabijih reprezentacija na prvenstvu.

Španjolcima ostaju još utakmice protiv Saudijske Arabije 21. lipnja te protiv Urugvaja 27. ovog mjeseca. U tim susretima planiraju potvrditi status favorita i uzeti prvo mjesto u skupini H.