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Velika senzacija na SP-u! Moćni Španjolci kiksali protiv autsajdera
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Luis de la Fuente

Ovako je španjolski izbornik objasnio veliki kiks svoje momčadi protiv autsajdera

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Cape Verde
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/7
VL
Autor
Hina
15.06.2026.
u 21:19

- Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu.

Pokušavali smo na sve načine, ali suparnik je odigrao krajnje organizirano, izjavio je Luis de la Fuente, izbornik španjolske nogometne reprezentacije koja je odigrala samo 0-0 protiv Zelenortske Republike na startu skupine H Svjetskog prvenstva.

„Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu. Imali smo veliku želju, pobjeda je bila jedini cilj, to smo i pokazivali svojom igrom, ali ovaj put nije išlo, rekao je izbornik De la Fuente te se osvrnuo na ubacivanje u igru oporavljenika Lamine Yamala i Nice Williamsa koji nisu bili predviđeni za igru.

"Cilj je postupno im davati vremena na terenu. Moraju ući u ritam i doći do samopouzdanja. Tako će biti i ubuduće, a nadam se da ćemo mi kompletno igrati bolje“, dodao je De la Fuente.

Na drugoj strani vladalo je ogromna sreća zbog osvojenog jednog boda protiv velikog favorita, a igrač utakmice bio je vratar Vozinha.

„Naporno smo radili za ovaj veliki rezultat. Izuzetno smo sretni. Znali smo da će ovo biti veliki test i jako teška utakmica jer smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. No, svjesni smo vlastite kvalitete i znali smo da smo sposobni za ovakav rezultat“, izjavio je Vozinha.
Ključne riječi
Španjolska reprezentacija Luis de la Fuente

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