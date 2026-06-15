Ovako je španjolski izbornik objasnio veliki kiks svoje momčadi protiv autsajdera

Pokušavali smo na sve načine, ali suparnik je odigrao krajnje organizirano, izjavio je Luis de la Fuente, izbornik španjolske nogometne reprezentacije koja je odigrala samo 0-0 protiv Zelenortske Republike na startu skupine H Svjetskog prvenstva.

„Stvorili smo puno prilika, ali nismo imali prave svježine na ovoj razini natjecanja. Suparnik se smjestio duboko u svom dijelu terena i odigrao je maksimalno koncentrirano od početka do kraja. Tada je teško probiti i doći do pogotka. Jednostavno rečeno, ovo je bila jedna od onih utakmica kada lopta ne želi ući u njihovu mrežu. Imali smo veliku želju, pobjeda je bila jedini cilj, to smo i pokazivali svojom igrom, ali ovaj put nije išlo, rekao je izbornik De la Fuente te se osvrnuo na ubacivanje u igru oporavljenika Lamine Yamala i Nice Williamsa koji nisu bili predviđeni za igru.

"Cilj je postupno im davati vremena na terenu. Moraju ući u ritam i doći do samopouzdanja. Tako će biti i ubuduće, a nadam se da ćemo mi kompletno igrati bolje“, dodao je De la Fuente.

Na drugoj strani vladalo je ogromna sreća zbog osvojenog jednog boda protiv velikog favorita, a igrač utakmice bio je vratar Vozinha.

„Naporno smo radili za ovaj veliki rezultat. Izuzetno smo sretni. Znali smo da će ovo biti veliki test i jako teška utakmica jer smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta. No, svjesni smo vlastite kvalitete i znali smo da smo sposobni za ovakav rezultat“, izjavio je Vozinha.