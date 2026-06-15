Svjetski mediji pišu hvalospjeve o Zelenortskim Otocima nakon senzacije protiv Španjolske, evo reakcija

Novo veliko iznenađenje dogodilo se na Svjetskom nogometnom prvenstvu, afrička reprezentacija Zelenortska Republika odigrala je utakmicu bez pogodaka protiv Španjolske, u prvom kolu skupine H. Očekivala se jednostavna i uvjerljiva pobjeda Španjolske, jednog od glavnih favorita prvenstva, no debitant na svjetskim prvenstvima sjajno se, koncentrirano i hrabro, branio cijelu utakmicu i odbio sve španjolske nalete.

Evo kako su svjetski mediji popratili ovaj susret.

"Debitanti, Zelenortski Otoci, priredili su jedan od najvećih šokova na Svjetskom prvenstvu u posljednje vrijeme remiziravši sa Španjolskom s 0:0 u Atlanti.

Zeleortski Otoci, treća najmanja zemlja po broju stanovnika koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, su 67. na najnovijoj Fifinoj ljestvici i mnogi su očekivali da će ih drugoplasirana Španjolska razbiti u prvom susretu u skupini H.

Međutim, aktualni europski prvaci dugo su se mučili u napadu, a u prilikama kada je Španjolska prijetila golu Zelenortskih Otaca, 40-godišnji vratar Vozinha držao ih je na distanci brojnim obranama", piše BBC.

"Neprepoznatljiva Španjolska, bez nogometa i ideja, nije uspjela postići gol protiv Zelenortskih Otoka, živahne momčadi koja je priredila najveće iznenađenje ovog Svjetskog prvenstva. Uvođenje Laminea Yamala i Nica Williamsa pred kraj utakmice nije uspjelo.

Atlanta je mjesto sportskog čuda, kao da je rekreativac iz sportskog centra pobijedio Rafu Nadala iz najboljih dana. Španjolska je stavila Zelenortske Otoke na kartu svijeta", piše Marca.

"Europski prvak Španjolska protiv debitanata na Svjetskom prvenstvu Zelenortskih Otoka - na papiru, jasna utakmica. Veliko pitanje prije početka utakmice: Nakon što je Njemačka pobijedila Curaçao 7-1, hoće li ovo biti prva utakmica Svjetskog prvenstva koja je završila dvoznamenkastim rezultatom? Nedvosmislen odgovor: Ne! Upravo suprotno. Nije postignut nijedan gol. Najveće iznenađenje Svjetskog prvenstva", navodi njemački Bild.

"Atlantski arhipelag od 600.000 stanovnika. Stoper Shamrock Roversa, pronađen na LinkedInu. Vratar iz portugalske druge lige. Svi oni stigli su u SAD kao autsajderi, stali nasuprot moćnoj Španjolskoj i uspjeli joj odoljeti. Bacali su tijela pred lopte, branili se svim snagama i igrali srcem. Nije ih slomio ni ulazak Laminea Yamala, tinejdžerske superzvijezde koju je Španjolska u završnici poslala na teren kao posljednji adut. Zelenortski Otoci izdržali su sve nalete i ispisali jednu od najvećih priča dosadašnjeg Svjetskog prvenstva", piše Guardian.