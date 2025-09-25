Svetina pred kamerama otkrio karte: 'Čuo sam se s Bobanom! HNS? Ne mislim se povući...'

U jeku jedne od najvećih kriza u modernoj povijesti Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS), aktualni predsjednik Tomislav Svetina odlučio je uoči izvanredne izborne skupštine stati pred kamere Nove TV i obraniti svoje poteze koji su izazvali bijes dijela zagrebačkih klubova, predvođenih Dinamom, Rudešom i Kustošijom. Svetina se bori za novi mandat na izborima koje je sam inicirao, a koji su, prema tvrdnjama oponenata, raspisani na netransparentan i manipulativan način. Odluka o izbornoj skupštini donesena je pod točkom "razno" na sjednici Izvršnog odbora, što je potez koji je mnoge zatekao nespremnima. Svetina to opravdava željom da se provjeri postoji li povjerenje u njegov rad i tvrdi da je lakše razgovarati o programima dok klubovi nisu opterećeni borbom za naslove ili ostanak u ligi. Ipak, iza te formalne argumentacije krije se priča o navodnom pokušaju da se onemogući protukandidate.

Glavni kamen spoticanja leži u promjeni Statuta ZNS-a, prema kojoj kandidat za predsjednika može biti samo član skupštine koji je bio prisutan na sjednici na kojoj je objavljena izborna skupština. Problem je, kako tvrde oponenti, što novi Statut, donesen još u ožujku 2024., nije bio objavljen na službenim stranicama Saveza. Umjesto njega, stajao je stari Statut bez spornog uvjeta, što je, prema tvrdnjama Rudeša, potvrdio i javni bilježnik. Time je krug potencijalnih kandidata drastično sužen na one koji su se, ne znajući za ključnu točku dnevnog reda, zatekli na sjednici. Svetina odbacuje optužbe o manipulaciji, tvrdeći da je svatko, pa tako i Dinamo, mogao dati svog kandidata jer se zastupnikom u skupštini postaje kad te klub kandidira. "Meni bi bilo puno ugodnije da tu pričamo s kandidatima o programima", poručio je, izražavajući žaljenje što nema protukandidata, iako su pravila, kako se čini, postavljena upravo tako da ih i ne bude.

Najozbiljniji udarac Svetininu kredibilitetu tijekom televizijskog nastupa dogodio se kada je upitan o kaznenoj prijavi i postupanju Državnog odvjetništva. "Nikakvi izvidi se ne događaju, ništa se po tom pitanju ne radi. Ovi natpisi i članci koji se pojavljuju su prije svega u svrhu destabilizacije, prljave su to rabote", odlučno je ustvrdio Svetina. Međutim, ta je izjava u izravnoj suprotnosti s informacijama koje je medijima potvrdio sam DORH. Iz Državnog odvjetništva jasno su komunicirali da "Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide" vezano uz ovaj predmet. Činjenica da Svetina negira tajne izvide, za koje po prirodi stvari ne može ni znati, dok institucija potvrđuje da se oni provode, baca veliku sjenu na cijeli slučaj i njegove tvrdnje o pokušaju destabilizacije.

Na političkom frontu, Svetina se suočava s otporom ne samo zagrebačkih klubova, već i s jasnim stavom Hajduka, čiji je predstavnik Ljubo Pavasović Visković njega i Nevena Šprajcera nazvao "crvenom linijom" za odnose s HNS-om. Svetina je na to odgovorio da se ne namjerava povući iz Izvršnog odbora HNS-a, ističući da uživa podršku tog tijela. Otkrio je i da se kratko čuo sa Zvonimirom Bobanom "oko nekih tema", no razgovor je prekinut nakon što je izašlo oštro Dinamovo priopćenje protiv načina vođenja ZNS-a. Unatoč svemu, Svetina tvrdi da ima čvrstu podršku i da je u 24 sata prikupio 50 potpisa, od kojih su mu, kako kaže, uskraćena četiri, pa sada ima 47 delegata. Ipak, s obzirom na sve kontroverze i snažnu oporbu, ishod borbe za prevlast u zagrebačkom nogometu neizvjesniji je no ikad.