JASNA PORUKA

Dinamo se u priopćenju obrušio na jednog moćnika, evo za što ga optužuju

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 19:36

"Posljednja sjednica Izvršnog Odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati."

Dinamo se službenim priopćenjem osvrnuo na izbore u Zagrebačkom nogometnom savezu te javno poručio da je protiv aktualnog predsjednika Tomislava Svetine. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"GNK Dinamo nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada Zagrebačkog nogometnog saveza. Posljedično, ne podržava ni njegovo sadašnje vodstvo.

Posljednja sjednica Izvršnog Odbora ZNS-a na kojoj se na bizaran, ali iznad svega na netransparentan način najavila Izborna Skupština, jasno je pokazala da ovakav način rada i vladanja u Zagrebačkom nogometnom savezu ne možemo podržati.

Takav se rad ne temelji na općem nogometnom dobru već se vodi osobnim i selektivnim interesima.

Naš klub je uvijek bio i ostat će u prijateljskim odnosima sa svim klubovima zagrebačke županije kao i cijele domovine. Zajedno s njima želimo graditi bolje, transparentnije i odgovornije nogometne institucije u interesu hrvatskog nogometa i hrvatskog društva u cjelini", objavio je Dinamo.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene

 
Ključne riječi
Tomislav Svetina Dinamo

