Šveđani odustali, Prvenstvo Europe u karateu za 2021. dodijeljeno Poreču

Nakon što je ovogodišnje Prvenstvo Europe planirano za Baku otkazano zbog pandemije koronavirusa i nakon što su Šveđani odustali od organizacije najjačeg kontinentalnog natjecanja u 2021. godini, tu čast (i nemalu odgovornost) preuzela je Hrvatska.

Točnije grad Poreč koji kao da se specijalizirao za organizaciju velikih natjecanja u izvanrednim uvjetima jer su u ovom visoko kapacitiranom istarskom turističkom središtu, ove jeseni, održana dva džudaška Prvenstva Europe - juniorsko i mlađe seniorsko.

A i tu činjenicu kao adute koristio je, lobirajući za ovo domaćinstvo, predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek, svakako najzaslužniji čovjek što bi se od 19. do 23. svibnja u Poreču trebali naći karataši iz 50 europskih zemalja.

A to pak znači, ističe Cipek, da će se u tom gradu pojaviti oko 1200-1300 akreditiranih sudionika pa se, radi višednevnih natjecanja, može očekivati i oko 10 tisuća noćenja.

- S obzirom da će to biti turnir na kojem će se skupljati posljednji bodovi za olimpijske rang-liste, pa će tako nastupati i budući osvajači olimpijskih medalja, ne čudi što se već 36 televizijskih kuća ugovorno obvezalo za preuzimanje televizijske slike. Bude li mu to trebalo naš Ivan Kvesić bi se upravo u Poreču mogao boriti za presudne olimpijske bodove, a oni naši koji bi se na to mnatjecanju dokazali tako bi se izborili za pravo nastupa na Svjetskim kvalifikacijama u lipnju u Parizu – ističe Cipek koji je sa svojim bliskim suradnicima kandidaturu Poreča prezentirao osobno predsjedniku Svjetskog karate saveza Antoniju Espinosu.

S obzirom da je Istra godinama bila domaćin vrlo masovnog kampa (i Svjetskog kupa) za mlade karataše iz cijelog svijeta, a pomogle su i vijesti o savršeno provedenim džudaškim natjecanjima, na koncu je Poreč postao i Espinosov prijedlog.

I to u konkurenciji karataških sila poput Azerbajdžana, Turske, Španjolske, Poljske i Bugarske kojima se zahvalio na zanimanju ističući prednosti Hrvatske i Poreča. A to je, svakako, geografski položaj jer bude li tada i dalje ograničenja u zračnom prometu, Istra doista jest lokacija na koju minimalno 50 posto zemalja sudionica može doputovati cestovnim putem.

Osim sportaša, u Poreču će se "natjecati" i karataški dužnosnici jer će se ondje održati i Izborni kongres za Izvršni odbor Europskog karate saveza (EKF) u čijem bismo sastavu, od svibnja sljedeće godine, mogli imati i hrvatskog člana to jest Davora Cipeka.

Unatoč podršci Ministarstva turizma i sporta te Hrvatskog olimpijskog odbora, u kontekstu sveopće neizvjesnosti vezane iz pandemiju koronavirusa, hrabar je to potez Hrvatskog karate saveza i Poreča koji bi, primiri li se pandemija, od ovoga mogli imati nemale koristi. No, oduvijek je znano da najviše profitiraju oni koji i najviše riskiraju.