Sve je spremno za 41. Plitvički maraton

Prvi vikend u lipnju već je tradicionalno rezerviran za Plitvički maraton, jedan od najprepoznatljivijih trkačkih događaja u Hrvatskoj, koji će se ove godine održati 6. i 7. lipnja u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

U svom 41. izdanju, Plitvički maraton ponovno okuplja trkače iz Hrvatske i svijeta na jedinstvenoj stazi koja prolazi jednim od najljepših dijelova zemlje, neposredno iznad Velikog slapa, uz poznata jezera i kroz prirodu nacionalnog parka.

Ovogodišnje izdanje donosi i brojne novosti, među kojima i novu utrku “Wannabe 10”. U dužini od 9 kilometara, dionica je namijenjena onima koji žele osjetiti atmosferu Plitvičkog maratona i doživjeti stazu Nacionalnog parka, u nešto kraćem formatu.

Subota, 6. lipnja, tako postaje obiteljski dan rezerviran za utrke na 5 i 9 kilometara, a prije toga i četiri dječje u dužini od 100, 200 i 500 metara, objavili su organizatori.

Glavni natjecateljski program održava se u nedjelju, 7. lipnja, kada u 9 sati ispred Sportske dvorane Mukinje startaju maraton (42 km) i polumaraton (21 km), koji se trči u čast Valentine Valjak, prerano preminule pobjednice 35. Plitvičkog polumaratona.

Generalni pokrovitelj Nacionalni park Plitvička jezera i organizator The Great Refresh i ove godine naglašavaju važnost zaštite prirode zbog čega je ukupan broj sudionika ograničen na 2.000. Na raspolaganju je po 500 mjesta za maraton, polumaraton, utrku na 9 i 5 kilometara.

Za najuspješnije natjecatelje osigurane su i novčane nagrade. U maratonu će prvih pet u muškoj i ženskoj konkurenciji osvojiti nagrade od 600, 400, 200, 130 i 80 eura, dok u polumaratonu prvih pet osvaja 300, 200, 100, 80 i 50 eura.