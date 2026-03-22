TRAGEDIJA

Užas u Njemačkoj: Okvir gola pao na sedmogodišnjeg dječaka, preminuo je u bolnici

22.03.2026.
u 13:48

Pokrenuta je i istraga kako bi se utvrdio koji je razlog pada grede s gola

Užasne vijesti dolaze nam iz Njemačke. Kako piše tamošnji MOPO, prije početka dječje nogometne utakmice u gradu Erlangenu, pao je okvir gola i to na jednog od dječaka koji je trebao igrati u utakmicu. Dječak je teško ozlijeđen te je prevezen u bolnicu gdje je na kraju nažalost i preminuo.

Tragedija se dogodila u četvrti Bruck u gradu u blizini Nürnberga. Pokrenuta je i istraga kako bi se utvrdio koji je razlog pada grede s gola. U Erlangenu su otkazane sve utakmice u dobnom rasponu preminulog dječaka.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo'

- Svi smo duboko šokirani i zaprepašteni. Ostali smo bez riječi. Misli nogometne obitelji uz sve one koji se u ovom trenutku moraju suočiti s nečim što je jednostavno neshvatljivo - napisali su iz Bavarskog nogometnog saveza.
