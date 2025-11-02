Suludi preokret: Delija najprije proslavio pobjedu a potom izgubio nokautom

Na nevjerojatan način izgubio je Ante Delija svoju drugu borbu u UFC-u koja se održala u UFC-ovu razvojnom i produkcijskom centru u Las Vegasu zvanom Apex. Naime, nakon što je Ante sa svojim timom već proslavio pobjedu nad Dominikancem Waldom Cortes-Acostom, borba je u četvrtoj minuti prve runde nastavljena. A u tom nastavku Delija je pogodio protivnika prednjim lijevim direktom ali je hrvatski teškaš preko svoje lijeve ruke primio razoran suparnikov desni direkt nakon kojeg je završio na podu.

Nažalost, Ante se u tom času nije uspio dovoljno brzo pribrati i obraniti se od suparnikove kanonade u parteru pa je sudac u kavezu po drugi put prekinuo borbu, ali ovaj put na štetu 35-godišnjeg Dubrovčanina.

A sve je krenulo dobro po Antu. On je bio taj koji je zauzeo sredinu kaveza. On je bio taj koji je vodio borbu. On je bio taj koji se dva puta lako izvukao sa žice. Bio je brži na rukama pa tako i u spornoj situaciji s prstom lijeve ruke koji je, nenamjerno, završio u Acostinu oku.

Nakon Antine kanonade, sudac u kavezu borbu je prekinuo u Delijinu korist te je on sa svojim trenerima Stipom Drvišem i Kristijanom Perakom već proslavio pobjedu. No, onda su suci ipak odlučili pogledati video snimku spornog trenutka pruživši priliku Acosti da se kroz medicinski time-out oporavi. U protivnom, borba bi bila poništena (no contest) baš kao i ona od tjedan dana prije kada su prsti izazivača Cyrila Ganea završili u očima UFC-ova teškaškog prvaka Toma Aspinalla.

Umjesto da odustane od nastavka borbe, kao što je u sličnoj situaciji učinio Aspinall, Acosta je odlučio nastaviti borbu. I učinio je to vrlo uspješno i to tako da je, nakon primljenog lijevog direkta, uputio sjajan udarac desnom preko ruke i srušio hrvatskog protivnika. A potom je nasrnuo na njega udarcima u parteru i kako se grogirani Delija nije branio sudac je ponovo prekinuo borbu, ponovo proglasivši nokaut, ali ovaj put u korist borca iz Dominikanske Republike.

Gledajući sve to u nevjerici, bivši svjetski prvak Daniel Cormier, kazao je da je prvi put u životu vidio da netko iz te situacije tako preokrene borbu. A Acosta mu je na to, u kavezu, kazao:

- Osjetio sam da je prst duboko ušao u moje oko. Odlučio sam nastaviti borbu. Do vraga i to što sam vidio na to oko samo 20 posto. Dovoljno mi je i jedno oko. Bio sam jako ljut. Aspinall, budi spreman. Dolazim po tebe. Želim biti prvak svijeta.

To što se u ovoj prigodi moglo vidjeti u Las Vegasu doista se rijetko događa. No, svaka čast Acosti koji nije pristao da borba bude proglašena poništenom već se odlučio nastaviti boriti i za to je nagrađen preokretom kakav se rijetko viđa. Pri čemu se ne možemo oteti dojmu da je Ante, nakon tog prekida, požurio dovršiti protivnika koji ga je dočekao sa svojom najjačom artiljerijom (desni overhand) i posve preokrenuo meč.

I dok je ovo Deliji bio prvi poraz u drugom nastupu u UFC-u, šestorangirani teškaš Acosta je pak izborio osmu pobjedu u svom desetom okršaju u UFC-ovu kavezu.