Izbornik europske reprezentacije završio u bolnici: Postoji mogućnost da će ga Savez morati zamijeniti

Izbornik rumunjske nogometne reprezentacije, Mircea Lucescu, neočekivano je hospitaliziran u Sveučilišnoj bolnici u Bukureštu od početka ovog tjedna. 80-godišnji stručnjak pušten je iz bolnice prošlog tjedna kada je prebolio prehladu te se pretpostavljalo kako je riječ o komplikacijama s tom bolesti, no nove informacije kažu kako je ipak riječ o složenoj, kroničnoj i dugotrajnoj bolesti.

Lucescu je pod nadzorom liječnika 24 sata dnevno, a medicinski izvori za rumunjske su medije rekli kako mu je stanje vrlo ozbiljno. Rumunjski nogometni savez izdao je priopćenje u kojem su pokušali objasniti što se događa s iskusnim trenerom:

- S obzirom na informacije koje su se posljednjih dana, a osobito danas, pojavile u medijima, Rumunjski nogometni savez želi pojasniti nekoliko stvari. Izbornik rumunjske reprezentacije, gospodin Mircea Lucescu, hospitaliziran je radi liječničkog nadzora te prima antibiotsku terapiju zbog potkožne infekcije. Njegov oporavak teče povoljno. Naglašavamo da nikada nije bilo govora o premještaju gospodina Mircee Lucescua u drugu zdravstvenu ustanovu, bilo u zemlji ili inozemstvu. U tom kontekstu, izbornik Mircea Lucescu poručuje: 'Dobro sam, nema razloga za brigu. Molim vas, ostanite mirni, puno se pretjerivalo. To je samo terapija koju moram proći pod nadzorom.'

Rumunjski nogometni savez i Mircea Lucescu zahvaljuju svima na interesu i porukama podrške te mole za poštovanje prava na privatnost - napisali su u priopćenju.

Rumunje očekuje polufinale europskog dijela dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U toj će utakmici snage odmjeriti s Turskom 26. ožujka, a pobjednik tog dvoboja u finalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Slovačke i Kosova. Rumunji traže svoj prvi plasman na Svjetsko prvenstvo još od Francuske 1998.

Iako do utakmice s Turskom ima još gotovo dva mjeseca, nije poznato hoće li se Lucescu oporaviti na vrijeme da vodi reprezentaciju u toj utakmici budući da mu je ovo treća hospitalizacija u posljednjih mjesec dana. Rumunjski nogometni savez tako će možda biti primoran naći zamjenskog izbornika koji će sjediti na klupi nacionalne vrste u iznimno važnoj utakmici.