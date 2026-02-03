Predviđalo se da će vatreni napustiti klub, ali preko noći je ponovno postao važan dio momčadi

Hrvatski nogometaš Luka Sučić, za kojeg se nagađalo da će napustiti Real Sociedad zbog neigranja, opet dobiva minutažu te je važan ekipi, rekao je u utorak direktor tog baskijskog kluba,

"Sučićeva situacija se značajno promijenila. Bio je u početnoj postavi u tri utakmice, mislim da s važnim učinkom", izjavio je Erik Bretos na konferenciji za medije u San Sebastianu.

Hrvatski 23-godišnji veznjak u subotu je odigrao 63 minute u baskijskom derbiju s Athletic Bilbaom, a koji je završio 1-1. Bio je treći put u početnoj postavi Real Sociedada u posljednje četiri utakmice.

"Treneru je važan, a igrač to također osjeća. Nemamo nikakve sumnje u njegov potencijal te smo uvjereni da će napredovati", rekao je Bretos.

Sučić ove sezone gotovo da nije igrao, ili je ulazio s klupe, nakon što je ljetos momčad vodio trener Sergio Francisco zbog čega je bio nezadovoljan. Prošli mjesec je, međutim, na klupu sjeo 48-godišnji Pellegrino Matarazzo i iskazao povjerenje u mladog veznog igrača.

Matarazzo je istovremeno podigao posrnuli Real Sociedad osvojivši s njim 11 od mogućih 15 bodova. Time je ekipa uzletjela do osmog mjesta u prvenstvu.

Zbog toga je izabran za najboljeg trenera u španjolskoj ligi za mjesec siječanj, izvijestio je organizator natjecanja La Liga.

"Nakon ove serije dobrih rezultata s uzbuđenjem čekamo nadolazeće utakmice. Cilj nam je izboriti europska natjecanja", rekao je Bretos.

Sučiću, koji s Real Sociedadom ima ugovor do ljeta 2029., cilj je veća minutaža kako bi ga hrvatski izbornik Zlatko Dalić uvrstio u reprezentaciju za Svjetskom prvenstvu u lipnju.

Ove sezone je u prugastom plavo-bijelom dresu sudjelovao u 12 utakmica, provevši na travnjaku ukupno 554 minute. U Kupu kralja je je zabio gol i jednom asistirao protiv niželigaških klubova.

U ponedjeljak u ponoć zatvorilo se nogometno tržište u Španjolskoj.

Real Sociedad je doveo Sučića u ljeto 2024. godine iz austrijskog Salzburga za 10 milijuna eura. Toliko i sada vrijedi, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.