Struka odlučila da nije dobar za Lokose: Nije to bila osveta, ali pokazao sam im da vrijedim

San Velikogoričana o Europi jučer je trajao 28 minuta. Toliko je, naime, vremena Gorica imala rezultat koji joj je jamčio plasman u Europu jer je Inter u Gradskom vrtu vodio 1:0, baš kao i Gorica u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive. Nadala se momčad Sergeja Jakirovića da Inter u Gradskom vrtu može napraviti čudo, svladati Osijek i Goricu gurnuti u Europu. A kakva bi to sjajna priča bila da je pogodak Igora Postonjskog, bivšeg igrača Gorice, u Osijeku možda nešto značio.

Najljepša priča HNL-a

Ovako, Jakirovićeva momčad morat će se na kraju sezone zadovoljiti uvjerljivim izdanjem protiv Lokomotive jer je Osijek u Gradskom vrtu slavio protiv Intera 3:1 i izborio plasman u Europu. No, ono što je ove sezone stvarao Jakirović svakako je za svaku pohvalu.

Osveta je u sportu možda preteška riječ, no Kristijan Lovrić jučer je sigurno osjetio posebnu nogometnu slast. Napadač Gorice, koji se u zadnje tri godine tri puta nije uspio nametnuti u Lokomotivi, sam je dobio momčad s Kajzerice. Dva pogotka i asistencija njegov je učinak u 3:2 pobjedi Gorice. Jasno, igrač utakmice i izvedba za puno višu nogometnu razinu od HNL-a. Lovrić je jučer zaokružio učinak od deset pogodaka ovog proljeća, odnosno 9 asistencija! Priča naše prvoligaške polusezone, najblaže rečeno. Europu nisu izborili, no igrači Gorice zadovoljnih lica izlazili su iz svlačionice nakon susreta. Posebno raspoložen bio je, naravno, Kristijan Lovrić.

- Zadovoljan sam, no može bolje. Nadam se da ću tako i nastaviti - počeo je Lovrić, najbolji igrač utakmice.

Nije se imao potrebu ‘naslađivati’ što je bio glavni igrač u pobjedi nad njegovim bivšim klubom u kojem se nije uspio nametnuti.

- Naravno da mi je drago, ali u ovom klubu su sve odreda moji prijatelji. Sa svima sam dobar i u kontaktu. Ne bih upotrijebio riječ osveta. To su vrhunski dečki. Lokomotivina struka je tako odlučila. Ja sam pokazao da vrijedim, to mi je najvažnije. Sada ću se, za početak, dobro odmoriti - ističe Lovrić.

Koliko je praćenje utakmice u Osijeku bilo mentalno opterećenje momčadi Gorice na ovoj utakmici?

- Nismo se bavili rezultatom u Osijeku. Došli smo odigrati utakmicu i pobijediti, a tamo što Bog da. Na kraju nismo uspjeli, no moram stvarno skinuti kapu svim ljudima u klubu jer smo napravili sjajan posao. Odigrali smo fantastičnu sezonu, nismo uspjeli izboriti Europu. No, skupili smo 59 bodova i to je sjajan put kojim Gorica ide - zaključio je Kristijan Lovrić.

Prvi pogodak Lovrić je zabio u 14. minuti, šezdesetak sekundi prije pogotka Postonjskog u Gradskom vrtu. U 42. minuti poravnao je Osijek preko Dmytra Lope kojemu je to bio prvi ovosezonski pogodak. U tom je trenutku jasno bilo da će Velikogoričani povijesni doseg kluba još malo pričekati.

Svi su jučer pohitali u Maksimir na najveći hrvatski derbi, možda je djelomično i zbog toga posjet u Kranjčevićevoj ulici bio iznimno loš. No, ne i nogomet koji su pružili Gorica i Lokomotiva. Luka Ivanušec je u 51. minuti poravnao na 1:1, a već u sljedećem napadu Kristijan Lovrić prošao je po lijevoj strani, šutirao, a odbijenu loptu Faruku Miya pospremio je u praznu mrežu za 2:1. Devet minuta kasnije, Lovrić je opet sjajnu solo akciju završio snažnim udarcem u suprotni kut za 3:1. Konačan omjer u nadoknadi vremena postavio je Nikola Burić. Sergej Jakirović nakon susreta istaknuo je:

- Bila je dobra utakmica. Slične smo momčadi, iako je Lokomotiva bolja u posjedu lopte. Rekli bi neki Pirova pobjeda, no moram biti zadovoljan ovom sezonom, s 59 bodova. Da mi je netko to ponudio prije sezone, rekao bih mu da je lud...

Tomić: Frustriran sam

Priznaje da nije razmišljao o utakmici u Osijeku.

- Nismo se bavili tom utakmicom. Znao sam za rezultat tek kada je službeni spiker obznanio. Nemamo mi za čime žaliti, Osijek je zasluženo tu gdje je. Nadam se da će nas dostojno predstavljati u Europi - dodao je Jakirović.

Goran Tomić, njegov kolega s druge strane, nije bio zadovoljan.

- Frustriran je preblaga riječ za ono kako se osjećam jer je nevjerojatno što moji igrači uspijevaju promašiti. U ovoj utakmici stala je cijela naša sezona. U realizaciji smo nemoguće loši. Da smo zabili pola prilika, dobili bismo utakmicu. Drago mi je da je kraj i nadam se da će se u drugoj sezoni stvari promijeniti - istaknuo je Tomić.