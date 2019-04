Majka mi kaže da sam kao oltar, možeš kleknuti i moliti se

Dan prije utakmice pokraj stadiona Gorice vrti se janje. Ljudi slave, igrači se okupljaju na treningu, svi su potpuno opušteni i neopterećeni. Zašto i ne bi bili kada su prvu sezonu u Prvoj ligi nogometaši Gorice odradili sjajno.

Na sredini su prvenstvene tablice, nekoliko su bodova dalje od Europe i još k tome igraju dobro.

Danas ih čeka utakmica protiv Hajduka (16.30 sati). Najavio ju je najstariji igrač HNL-a Igor Čagalj (36) koji je svojedobno bio na pragu splitskog kluba. No, u njemu nije završio.

Smiruje igrače i daje im primjer

– U prvom redu moramo gledati na sebe da odigramo na razini prijašnjih utakmica, da nas publika podrži i da damo sve od sebe, a ako to ispunimo, možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Bitno je da svih 11 igrača bude tu i da budemo puni energije jer mi smo momčad koja igra na energiju, na “fajt”, i kada dva-tri igrača zakažu ili nemaju energije, onda se to vidi. Veliki klubovi s tim izađu na kraj, mi to ne možemo iznijeti. A Hajduk ovo proljeće igra možda i najljepši nogomet i vjeruje u pozitivan rezultat. Momčad je dobro posložena, Rijeka joj je dala dodatnu energiju. No, ne bojimo se nikoga pa tako ni njih – kaže Čagalj pa dodaje.

– Nosi nas energija, želja za dokazivanjem, možda i malo podcjenjivanje. Sve smo izborili svojim radom, a stalno nas se gura negdje dolje i to nas tjera da budemo pravi. Dobro se poznajemo, vratili smo ljude na tribine, prate nas, povećao se broj djece u školi... “Pofajtat” ćemo se muški, vidjet ćemo što će izaći iz toga. Jedan detalj može odlučiti utakmicu – kaže 36-godišnji igrač koji je svojedobno, kada je igrao u Rijeci, bio cimer sa sadašnjim trenerom Sergejem Jakirovićem. No, ima isti tretman kao i svi igrači.

– Nema povlastica, postoji prije svega poštovanje. On je trener i napravio je jako velike stvari. Bili smo u igračkoj karijeri skupa, sada mi je trener. Isti je kao osoba, radi fantastične stvari. On se bori za pravednost, a radom se već dokazao. Na kraju sam igračke karijere i prije svega tu sam zbog drugih pa i da njemu olakšam, da pomognem, da preuzmem odgovornost.

Za trenera tako ima samo riječi hvala. A kakav je sa suigračima?

– Tu sam najstariji i moram ih smiriti, usmjeriti, podržati. Moram biti primjer. Imamo više roditeljski odnos. Mnogi od njih su mladi ljudi, puno je i stranaca odvojenih od obitelji i sigurno da im svaka topla riječ puno znači. Ja sebe gledam kroz tu ulogu, a sada, na terenu, bolje ili lošije, nema veze. To sve prođe. Ne bih izdvajao nikoga, ali Nemanja Ljubisavljević igrao je sa mnom prošle godine Drugu ligu, imao je tešku ozljedu, ali vraća se. Gledam ga kao svog sina, a i sam imam dvoje djece. On i ja smo karakterno slični, u njemu vidim sebe. No, svi su mi suigrači dragi podjednako. Svi se družimo. Poslije svake utakmice pjesma, druženje, ostaje se, nema veze imao 17 godina ili 37 godina, i zato funkcioniramo. Ljudi koji dovode igrače u klub sjajno pogode. Igrač je tu dva dana kao da je s nama dvije godine.

Ugovor s Goricom ima do ljeta

Igor je jedan od onih sportskih fanatika koji se svemu predaje 100 posto. Tako se ustaje rano ujutro i trči. Treninzi mu nisu dovoljni.

– Istina je, imam neke svoje principe. Zahvalan sam svojoj obitelji što me podržava. Moraš biti ekstrem u nekim stvarima da bi dugo trajao. Ulagao sam u sebe. Nađeš nešto što ti paše, ugađaš svom tijelu. Ja uživam u tome. Trener je tu s nama sat vremena, usmjeri te, da savjet, sve drugo moraš sam ako želiš trajati.

Ugovor s Goricom ima do ljeta. Što će biti nakon toga, ne opterećuje ga. Igrati može, ali ima i trenersku A licenciju. Ima i nekoliko tetovaža na koje je jako ponosan.

– U nogometnom svijetu vrti se novac, ima teškoća, to je biznis. Imam četiri tetovaže i sve su nadahnute vjerom, situacijama koje su me izvlačile. Majka mi zna reći da, kada se netko hoće pomoliti, samo stane iza mene kao ispred oltara i pomoli se – našalio se za kraj Čagalj.

