Ekipa iz HNK Gorica prvak je 3. Svjetskog prvenstva u pripremi kotlovine

Inače su predsjednik, dopredsjednik skupštine, tehnički direktor i ekonom najpopularnijeg sportskog kluba u Velikog Gorici. No jučer su Nenad Črnko, Damir Šimunić, Darko Blažinčić i Franjo Kovačić iz HNK Gorica preuzeli ulogu kuhara na 3. Svjetskom prvenstvu u pripremanju kotlovine kraj starog dvorca Lukavec. I to prilično uspješno, s obzirom na to da su među 15 prijavljenih ekipa na natjecanju koje organizira Rotary klub Velika Gorica odnijeli prvo mjesto. Tajnih tehnika ni sastojaka zbog kojih je njihova kotlovina najbolja, kažu, jednostavno – nemaju. No poanta su – kvalitetne namirnice za koje je potrebno potruditi se da bi ih se nabavilo.

Neki ubacivali i buncek

– To vam je originalna turopoljska kotlovina, baš onakva kakvu je u našem kraju rade već desetljećima. U nju ide tek svinjska mast, meso, luk i crvena paprika. No komadi mesa, a i kobasica morali bi biti od turopoljske svinje – kaže ekipa iz HNK Gorica, dodajući da je poseban začin bila “subotnja pobjeda od 3:0 protiv Hajduka”. Dok su oni kuhali, maskota kluba – pragovedo tur, po kojem je Turopolje dobilo ime, dizalo je atmosferu, pa su mnogi posjetitelji tražili da s njime ovjekovječe koji “selfi”. Usput se i zapjevalo, uz taktove koje su zasvirali dečki iz benda Šaka tamburaša, a kad je došlo vrijeme ručku, kotlovi su se očistili do posljednje kapi.

Pogledajte video s natjecanja:

Nekoliko stotina porcija doslovce je planulo, a svatko tko je kupio bon od trideset kuna mogao je birati ekipu čiji će specijalitet probati. Bilo je onih kreativnih, koji su u kotao ubacivali i buncek, poput bračnog para Lisec, Nade i Milivoja, dok je tim “Prigorski bećari” iz Jastrebarskog u svoju kotlovinu dodao i nogice te rep.

– Na taj način dobijemo strukturu želea. Povrća u našoj kotlovini nema, samo dinstanog mesa – kaže Božidar Šiktar. Natjecala se i jedna ekipa iz Estonije, drugo mjesto osvojili su predstavnici VG Komunalca, a treće Plemenita općina turopoljska.

– U suradnji s njima smo i organizirali prvenstvo, koje je zapravo dio Turopoljskog Jurjeva, manifestacije koja se slavi u čast svetog Jurja. A i sami smo se kao tim okušali u pripremi – kaže Siniša Drobnjak, predsjednik Rotary kluba Velika Gorica, dodajući da su organiziranjem prvenstva željeli spojiti dvije tradicije – slavljenja Jurjeva i spremanja kotlovine.

Ideja je, kaže, da svatko kuha po svom receptu, a najbolje bira stručni žiri, koji se ove godine sastojao od dvaju voditelja i ljubitelja kuhanja – Davora Dretara – Dreleta i Karmele Vukov Colić.

– Ocjenjivali smo ne samo okus već i izgled stola na kojem su se sjeckali i pripremali sastojci te izgled kotla – kaže Karmela.

Stipendiraju mlade

Cijeli događaj ima i humanitarni karakter, s obzirom na to da je sav novac prikupljen od prodaje i kotizacija namijenjen akciji velikogoričkih rotarijanaca “Pet za izvrsnost”, u sklopu koje nagrađuju mlade stipendijama te kroz razne programe.

– Prošle smo godine stipendirali Filipa Marijanovića, jednog od najnagrađivanijih hrvatskih učenika, koji sad studira na Cambridgeu. Koga ćemo nagraditi ove godine, vidjet ćemo tek kad se konzultiramo s velikogoričkim školama – zaključuje Drobnjak.