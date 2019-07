Strava u Londonu! Igrač Arsenala napadnut noževima, spasio ga suigrač iz BiH

Mesut Özil, nogometaš Arsenala, napadnut je danas od strane dvojice pljačkaša koji su krenula prema njemačkom igraču dok su u rukama imali noževe!

Daily Mail piše kako se navodno radi o pokušaju krađe automobila, a Özila je spasio bosanskohercegovački reprezentativac i suigrač iz Arsenala Sead Kolašinac koji je goloruk krenuo na napadače.

Özil se u svom Mercedesu vozio Sjevernim Londonom, a napad je snimljen i nadzornom kamerom. Spasio se bijegom u turski restoran koji se nalazio u blizini, a osoblje restorana pomoglo je igračima.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw