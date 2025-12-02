Strani mediji pišu da Dinamo dovodi vatrenog kojim bi riješio problematičnu poziciju: 'Rekao je da želi u Maksimir'

Dominik Livaković nalazi se u vrlo teškoj situaciji ove sezone. Nakon što je izgubio mjesto u Fenerbahčeu, 30-godišnji hrvatski reprezentativac nadao se da će u Gironi dobiti priliku i pronaći stabilnost, no od dolaska u rujnu nije odigrao niti sekunde. Prva opcija ostao je Argentinac Paulo Gazzaniga.

Jedine minute ove jeseni Livaković je upisao u dresu hrvatske reprezentacije, gdje je i dalje broj jedan. No, Svjetsko prvenstvo je pred vratima i mora pronaći klub u kojem će braniti.

Prema pisanju turskih medija, Livaković je već obavijestio Fenerbahče da više ne želi ostati u Gironi te da želi prekinuti posudbu. Njegova želja je povratak u Dinamo.

"Livaković je kontaktirao Fenerbahče. Izrazio je želju za povratkom u Dinamo iz Zagreba", pišu turski mediji.

Za Fenerbahče bi to bio logičan potez. Livaković nije u prvom planu, a ima visok ugovor do 2028. i povratak u Zagreb bio bi rješenje za sve strane. U Dinamu bi bez dileme bio prvi izbor, ispred Ivana Filipovića i Ivana Nevistića koji je izgubio mjesto prvoga vratara. Plavi bi tako riješili pitanje vratara koje ih muči s obzirom da Nevistić nije bio uvjerljiv.

Očekuje se da će situacija biti razriješena u sljedećih mjesec dana. Dinamo je trenutačno najrealnija opcija, iako postoji interes još nekih klubova.