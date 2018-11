Strani mediji osudili ponašanje Dejana Lovrena

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Španjolsku s 3:2. Ovo je prva pobjeda vatrenih u Ligi nacija te zadržala izglede za prvo mjesto u skupini.

No Dalićevim izabranicama za to je potrebna pobjeda u nedjelju na Wembleyju. Nakon maksimirskog trijumfa pred 33.018 gledatelja Dejan Lovren bio je ljutit na ponašanje Španjolaca.

Dejan Lovren sending Sergio Ramos a special message after Croatia's 3-2 win over Spain. We won't translate 😲 pic.twitter.com/LTEu72J6wq — ONSIDEVIEW.COM (@theonsideview) November 16, 2018

Posebnu pažnju privukao je video koji je snimio u svlačionici u kojem je izjavio:

- 3:2, pa ti pričaj majstore, na konferenciji majstore. To su pi..e obične.

Potom je pokazao na HNS i Hrvatski grb te dodao:

- Samo ovo vrijedi, samo ovo - tu, samo ova strana.

Strani mediji osudili su takvo ponašanje hrvatskog stopera te kako je na neprimjeren način slavio pobjedu.

Daily Star i Mirror pišu kako je Lovren nakon utakmice prozvao Sergija Ramosa, a španjolske reprezentativce na pi..e.

Liverpoolovi navijači pozdravili su Lovrenovu izjavu o Sergiju Ramosu, piše The New York Times Post.

Dejan Lovren calls Sergio Ramos and Spain a "bunch of p*****" after their dramatic win last night https://t.co/9CuIp2zyT9 pic.twitter.com/su69t87iop — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) November 16, 2018

Dejan Lovren taunts Sergio Ramos and calls Spain 'p******' after Croatia victory https://t.co/8wLeva8kLL pic.twitter.com/ruZDRwpJLK — Mirror Football (@MirrorFootball) November 16, 2018

Liverpool fans will LOVE what Dejan Lovren said about Real Madrid ace Sergio Ramos https://t.co/aLUyV1ZwHw pic.twitter.com/FbIFbWBZyA — The New York Times Post (@nytimespost) November 16, 2018

