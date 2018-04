Strah od nereda! BBB, Torcida, Ultrasi i Kohorta na istom mjestu

Unatoč raznim najavama i sumnjama, Vinkovci će ipak 23. svibnja biti domaćin utakmice Finala Kupa Hrvatske u kojoj će se za trofej boriti Dinamo i Hajduk. Odluka je to Izvršnog odbora HNS-a s kojom su prekinute višednevne špekulacije o mogućem preseljenju utakmice iz Vinkovaca u neki drugi hrvatski grad. Kao osnovni razlog spominjao se strah da Stadion Cibalia ne zadovoljava sve sigurnosne kriterije utakmice u kojoj će na tribinama biti velik broj pripadnika Torcide i BBB-a. Predsjednik HNK Cibalije Josip Kuterovac u svojim ranijim izjavama o tome hoće li se u Vinkovcima igrati ili ne finalna utakmica govorio je kako su priče o neudovoljavanju sigurnosnih uvjeta običan spin te da je vinkovački stadion spreman za ovaj veliki sportski događaj. U Cibaliji na održavanje utakmice na svome stadionu gledaju i iz drugoga kuta. Naime, HNS im je obećao sufinancirati radove na generalnom uređenju stadiona u okviru kojega bi se uredile svlačionice, mijenjala ograda, postavljale sjedalice … Kapacitet stadiona bi se sa sadašnjih 6500 mjesta podigao na nekih 10.000. Za sve to uložilo bi se oko 2 milijuna kuna, od čega bi milijun kuna osigurao HNS, a ostatak Grad Vinkovci i klub od prodaje ulaznica. Bez utakmice finala ne bi bilo moguće niti obaviti sve te radove. Rezultat svih planiranih radova bio bi taj da bi vinkovački stadion od lipnja bio spreman i za odigravanje utakmica seniorske reprezentacije.

– Navijače Cibalije utakmica Finala Kupa ne interesira navijački, nego više kao jedan veliki sportski događaj. Što se Ultrasa tiče, ona se može igrati u Vinkovcima, Zagrebu, Splitu ili bilo gdje drugdje.

Svi problem vide u trasi

Ako u njoj nema Cibalije, ona za nas nije važna, kaže višegodišnji predsjednik Ultrasa Tomislav Majdančić Tompa.

Govoreći o samoj utakmici, kaže kako se može očekivati da će na tribinama vinkovačkog stadiona biti 3-4 tisuće, a možda i više, samo pripadnika Torcide i BBB-a. Unatoč tome, siguran je kako sve na samome stadionu neće biti problem. Kada se govori o sigurnosti, on prije svega problem vidi u istoj trasi kojom će se do Vinkovaca kretati navijači Dinama i Hajduka.

– Riječ je o velikoj dionici koja će se morati nekako osigurati jer postoji niz mjesta gdje bi moglo doći do susreta navijača dvaju klubovaa. Uz to oni će vjerojatno u Slavoniju doći i dan ranije pa će ih biti i po gradu, ali i okolnim gradovima i naseljima. I tu će se morati voditi računa da ne dođe do sukoba – kaže Majdančić.

Prema njegovu mišljenju, najjednostavnije za organizaciju ove utakmice bilo bi kada bi se ona igrala na Poljudu ili Maksimiru. Ondje bi domaće navijače kontrolirala policija i cijeli posao osiguranja bio bi puno jednostavniji.

Policajci, kada govore o odigravanju utakmice, također spominju problem kretanja istom trasom, ali i činjenicu da će na istom prostoru biti čak četiri navijačke skupine. Naime, uz BBB i Torcidu tu su i domaći Ultrasi, ali i Kohorta iz Osijeka koji je udaljen svega 30-ak kilometara. Uz to, tu su i sela oko Vukovara nastanjena većinskim srpskim stanovništvom, što predstavlja dodatni problem za policiju kada je riječ o osiguranju.

„Navijački Staljingrad“

– Policija će spremno dočekati utakmicu Finala Kupa RH i učiniti sve da ona prođe u najboljem mogućem redu i da na kraju pobijedi sport. Na stadionu i oko njega bit će angažirano dovoljno policije – rekao je glasnogovornik PU Vukovarsko-srijemske Domagoj Džigumović.

Inače, Vinkovci su i u bivšoj državi bili poznati kao grad gdje je „tvrdo“. O tome dovoljno govori i da su zbog brojnih navijačkih sukoba nazivani „navijački Staljingrad“.

– Razlog tome je što su navijačke skupine tijekom svojih putovanja na utakmice, kada se putovalo većinom vlakom, morale proći kroz Vinkovce koji su bili najveće željezničko čvorište u bivšoj državi. Navijači iz Vinkovaca bili su tada prilično žestoki pa je često dolazilo do sukoba, pri čemu su „gosti“ izvlačili deblji kraj – pojašnjava poznati povjesničar Cibalije Vladimir Ćirić.

Podsjeća i kako je tih godina stadion u Vinkovcima bio redovito ispunjen, a da je na utakmicama, kada su gostovali klubovi velike četvorke, bilo i po 15.000 navijača. Kada je riječ o utakmici Finala Kupa RH 23. svibnja, i on smatra kako je riječ o iznimno velikom izazovu i testu za policiju i druge službe. I on problem ne vidi na samom stadionu.

– Problem je u svemu onome što ide prije i poslije utakmice. Teško je sada bilo što govoriti, ali znamo kako neće biti nimalo jednostavno sve to držati pod kontrolom. Bit će to interesantnih par dana u Vinkovcima. Nadam se kako ćemo poslije toga 23. svibnja svi govoriti o kvalitetnom nogometu, a ne o navijačkim neredima – zaključio je Ćirić.