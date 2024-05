Stožerni igrači Dinama nekad su igrali za Rijeku. Jedan je tada vrijeđao plave što mu i danas zamjeraju

Osim činjenice da je izgledno kako će nedjeljni dvoboj na Rujevici (19.30) biti krucijalan u borbi za naslov prvaka, utakmica Rijeke i Dinama iza sebe nosi još jednu vrlo zanimljivu priču. Naime, devet igrača u kadrovima konkurenata za trofej pobjednika HNL-a branilo je boje i jednog i drugog kluba.



U redovima Rijeke igra pet igrača koji su nosili dres Dinama (Marko Pjaca, Niko Janković, Emir Dilaver, Mirko Marić, Marijan Čabraja), dok je u sadašnjem kadru Dinama četiri igrača koja su svojedobno igrala za Rijeku (Josip Mišić, Stefan Ristovski, Sandro Kulenović i Ivan Nevistić).

Najzanimljivije je početi s Mišićem i Ristovskim, budući da je upravo taj dvojac u sezoni 2016./2017. bio važan dio momčadi Rijeke koja je tada pod trenerom Matjažom Kekom došla do, zasad, svojeg jedinog naslova HNL prvaka u klupskoj povijesti. Obojica su bili standardni prvotimci, a u rubrici asistencija su bili među tri najbolja u klubu te sezone (Ristovski devet, Mišić osam). Jedini ispred njih je bio Crnogorac Marko Vešović s 11 asistencija.



Dosta je sličan put Mišića i Ristovskog, budući da su obojica nakon svojih epizoda u Rijeci otišli put portugalskog velikana Sportinga iz Lisabona. Obojica su u Rijeku došla 2015. godine, Ristovski je otišao u Sporting 2017., a Mišić 2018. godine. Mišić je, uz istaknutu sezonu na posudbi u PAOK-u, u Dinamo pristigao 2020. godine, dok je Ristovski nakon četiri godine u Lisabonu stigao u Dinamo 2021. godine. Obojica su od tad postali stožerni i nezamjenjivi igrači Dinama te sudjelovali u nekim od najvećih klupskih uspjeha.



Kako je sad u jeku borba za naslov, a Ristovski se nalazi s 'plave' strane, brojni navijači Dinama su iz arhive pronašli videoklip u kojem 2017. kao igrač Rijeke Ristovski pjeva "Bit će Dinamo k***c šampion" te mu to spočitavaju. Međutim, sadašnji suigrači Makedonca znaju da će, kao što je i tada radio u dresu Rijeke, sada kao profesionalac dati sve za Dinamo u završnici pa je tako to vađenje videoklipa iz prošlosti čisto izvlačenje situacije iz konteksta.



Posebnu zanimljivost u kontekstu poveznice Rijeke i Dinama nosi i priča hrvatskog reprezentativca Marka Pjace, koji ima status drugog najskupljeg izlaznog transfera u povijesti Dinama (29,8 milijuna eura) kad je 2016. iz Zagreba otišao u redova talijanskog velikana Juventusa. Upravo u trenucima kad je Pjaca napuštao Dinamo, ulogu pomoćnog trenera plavih imao je današnji trener Rijeke Željko Sopić, a baš ta konekcija je donijela prevagu u Pjacinoj odluci da se nakon sedam mukotrpnih godina u Italiji vrati u HNL, ali ne u Dinamo nego u Rijeku.



– Kako smo doveli Pjacu? Radeljić-Žarkov bio je moj golman u Lokomotivi i nazvao me da me pita bih li doveo njegovog kuma. Nisam znao tko je njegov kum, pa sam mislio da je to ona klasična priča kad ti netko pokušava uvaliti svojeg prijatelja. Kad mi je rekao da mu je kum Pjaca, odgovorio sam da bih po njega išao pješke. Imao je 10 do 15 boljih ponuda, ali želio se vratiti i nametnuti u reprezentaciji. On je, prema mojemu mišljenju, najbolji nogometaš lige u ovom trenutku, kao igrač i osoba je fantastičan - rekao je Željko Sopić nedavno u studiju Večernji TV-a.



Upravo zbog poveznice Pjace i Dinama proteklih se tjedana u medijima naveliko pisalo o tome da bi se Pjaca nakon ove sezone mogao vratiti u Dinamo, a Sopić je to prokomentirao na svoj način.

- Ma glupo mi je o tome uopće pričati. Pjaca je dečko koji je srcem i dušom u Rijeci, a svatko ima pravo na svoje želje, čestitke i pozdrave. I valjda se novinski stupci s nečim moraju ispuniti pa se piše i o tome. Čekajte tek sljedeći tjedan kad počnu preko medija ‘seliti’ ne samo Pjacu nego i druge igrače i trenere! A istina je samo ovo: nitko ne zna što će donijeti ljeto i prijelazni rok niti moji igrači o tome razmišljaju zato što znaju da moraju 100 posto biti fokusirani na ono što rade danas pa će onda u budućnosti biti i tih izlaznih transfera od kojih klub živi - istaknuo je strateg Rijeke.



Kod igrača koji su sad u redovima Rijeke, a ostavili su dubok trag u Dinamu moramo istaknuti i pomalo zaboravljenog 32-godišnjeg austrijskog stopera Emira Dilavera. U periodu kad je trener Dinama bio Nenad Bjelica te nizao sjajne rezultate i na domaćem i na europskom planu, Dilaver je bio jedan od najvažnijih igrača plave obrane. Prvo je bio član Dinama od 2018. do 2020. godine, pa se nakon jedne sezone u turskom Rizesporu vratio u kadar zagrebačke momčadi, iz koje je proteklog ljeta direktno prešao u redove Rijeke.



Kao igrač Dinama je odigrao 83 utakmice i osvojio tri naslova prvaka Hrvatske, a zanimljivo je da je osvajao naslove prvaka u još dvije države; u Austriji s Austrijom Beč te u Mađarskoj s Ferencvarošem. Ove sezone nije prvi izbor za stopera u Rijeci, ali je i dalje odigrao dobar broj utakmica (20) i minuta (1.680) za momčad s Kvarnera.



Od Rijekinih aduta koji su proveli određen period u Dinamu još su nam ostali Janković, Marić i Čabraja. Niko Janković je praktički cijelo svoje nogometno odrastanje proveo u Dinamu, kad je došao do seniorske razine išao je na posudbe u Slaven Belupo i Goricu, no svoju afirmaciju je doživio upravo kod današnjeg trenera Dinama Sergeja Jakirovića, prvo u Zrinjskom iz Mostara, a potom i u Rijeci na posudbama iz Dinama. Upravo na prijedlog Jakirovića Rijeka je na ljeto 2023. dovela Jankovića iz Dinama u besplatnom transferu, a samo koji mjesec kasnije Jakirović je otišao u drugom smjeru te mu je sigurno žao što ga danas nema na raspolaganju u Dinamu.



Mirko Marić i Marijan Čabraja također nisu dobili pravu priliku u Dinamu. Marića je Dinamo doveo kao 18-godišnjaka iz redova Širokog Brijega, no nije mu dao nastup ni u jednoj natjecateljskoj utakmici, već ga tri godine držao na posudbi u Lokomotivi. Nakon odlaska Marić je preko Videotona došao do Osijeka gdje je bio najbolji strijelac HNL-a te na kraju bio prodan Monzi za rekordnih sedam milijuna iz osječke perspektive. Nakon solidne epizode u Italiji ove je zime došao na posudbu iz Monze pomoći Rijeci u borbi za naslov. Čabraja je od svoje 13. godine bio u nogometnoj školi Dinama, ali je tek nakon seniorske epizode u Gorici dobio priliku u prvoj momčadi plavih, no sa samo deset seniorskih nastupa. Uslijedile su posudbe u Ferencvaroš i Olimpiju, te na kraju i transfer u škotski Hibernians, odakle je i doveden u Rijeku ovog ljeta.



S druge strane, dva današnja aduta prve postave Dinama neke od svojih prvih prilika u seniorskom nogometu dobila su upravo u dresu Rijeke. Dinamov napadač u formi Sandro Kulenović je u sezoni 2020./2021. bio na posudbi u Rijeci te je u izjavama vrlo zahvalan na svemu što je kao vrlo mlad igrač naučio u klubu s Rujevice, upisavši 37 nastupa, osam pogodaka i šest asistencija u toj sezoni. Nešto povezaniji s Rijekom je bio prvi vratar Dinama, Đakovčanin Ivan Nevistić koji je u Rijeci od U-19 uzrasta, te koji se nakon posudbi u Muri i Varaždinu u istoj toj sezoni, 2020./2021. dokazao na vratima Rijeke pa ga je Dinamo kupio za tri milijuna eura.



Poveznice i suradnje Rijeke i Dinama su brojne, ali suradnje i dobrih odnosa nema ove nedjelje kad će i jedni i drugi gristi isključivo za klub u kojem igraju kako bi podignuli prestižni HNL trofej.