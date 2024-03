Što za Dinamo i Hajduk znači pobjeda, a što poraz u najvećem derbiju hrvatskog sporta?

Veliki derbi, sraz Hajduka i Dinama u Poljudu, već dugo u našem prvenstvu nije bio tako važan, nerijetko je Dinamo u ovo vrijeme već imao solidnu prednost i mogao je puno mirniji od Splićana ući u taj derbi. No, sad 'gori pod nogama' kako Dinamu, tako i Hajduku. Iako je ovo tek prvo kolo četvrtog dijela prvenstva, bez obzira na to što je do kraja sezone u igri još jako puno bodova, poraz bilo koje od ove dvije momčadi značio bi značajno udaljavanje od željenog naslova prvaka. Jer, Rijeka koja danas igra protiv Rudeša može steći veliku bodovnu prednost iako još ima i ona odigrati utakmice s Hajdukom i Dinamom. No, obje će igrati na svojoj Rujevici.

GALERIJA Torcida na vulgaran način proslavila pobjedu nad Dinamom

U ovom trenutku Rijeka ima četiri boda više od Hajduka, a pet od Dinama, s tim što Zagrepčani imaju utakmicu manje, taj zaostali susret s Varaždinom odigrat će 17. travnja. Dakle, pobijedi li Rijeka uoči splitskog derbija u Kranjčevićevoj, što se objektivno očekuje s obzirom na to da je suparnik posljednjeplasirani Rudeš koji je u dosadašnjih 27 utakmica svladao samo Goricu, Hajduk bi u derbi s Dinamom ušao s minusom od sedam bodova, a Dinamo s osam bodova zaostatka. Dakle, tko god izgubi u Splitu bit će u ogromnom zaostatku. Dinamo ipak s više nade zbog te jedne utakmice manje. Tako bi i remi za Hajduk i Dinamo bio gotovo jednak porazu, najviše bi odgovarao Rijeci jer bi Rijeka, ponavljamo, u slučaju pobjede nad Rudešom onda povećala prednost, imala bi šest bodova više od Hajduka, a sedam od Dinama.

Dakle, u današnji derbi obje bi momčadi morale ući s nišanom usmjerenim na pobjedu, tko uzme tri boda ima realne šanse do kraja prestići Rijeku. Dinamu i Hajduku na ruku, u odnosu na Rijeku, ne ide ni raspored. Osim te današnje utakmice s Rudešom, Rijeci slijedi domaći derbi s Hajdukom i tu pobjedom može zapravo otpisati Splićane iz borbe za naslov prvaka. Nakon jadranskog derbija Sopićeva momčad ide u Pulu k Istri, dočekuje Goricu, ide Lokomotivi s kojom će se u međuvremenu obračunavati i u polufinalu kupa, a onda joj dolazi Dinamo četiri kola prije kraja. Slijede joj dva gostovanja, kod Varaždina i Osijeka, a na Rujevici se nadaju da će naslov prvaka proslaviti na kraju utakmicom sa Slavenom Belupom.

VEZANI ČLANCI:

Hajduku treba pobjeda u današnjem derbiju, ona bi napumpala samopouzdanje i za polufinalni kup susret koji se igra odmah u srijedu, a onda slijede teški ispiti, odlazak na Rujevicu poslije koje dočekuju Osijek. Kad bi sve to Splićani prošli neokrznuti, imali bi prilike u domaćim utakmicama protiv Rudeša, Varaždina i Gorice, te na gostovanjima kod Slavena Belupa i Istre ganjati naslov prvaka. Nakon dva sraza s Hajdukom, današnjim u prvenstvu i onim u srijedu u kupu, Dinamo dočekuje Istru, ide u Veliku Goricu, dolazi mu Varaždin (zaostala utakmica) pa slijede tri jako teška gostovanja, ide u Kranjčevićevu na noge Lokomotivi, slijedi gostovanje u Varaždinu, pa taj možda odlučujući derbi s Rijekom na Rujevici. Potom mu dolazi Osijek, ide u Koprivnicu dok u posljednjem kolu igra kod kuće s Rudešom.

Današnji veliki derbi Hajduk – Dinamo sad je ključan za obje momčadi iako još ništa neće biti gotovo s obzirom na to da svi u borbi za naslov prvaka imaju teške i međusobne utakmice, ali samo pobjeda u današnjem derbiju u Splitu donosi objektivnu mogućnost za lov na Rijeku.