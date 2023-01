'Što treba učiniti da pobijedi Đokovića? Sve što može! Ivanišević izgleda kao da je bio u teretani'

Nakon što je svoje mjesto u finalu ranije jutros izborio Grk Stefanos Tsitsipas, na teren su u drugom polufinalnom ogledu izašli Amerikanac Tommy Paul i deveterostruki osvajač Australian Opena Novak Đoković. Susret je počeo u 9.45 sati po našem vremenu, a s tribina ga prati i Novakov trener Goran Ivanišević.

Komentatori na ESPN-u od početka se dobro zabavljaju. Paul je 35. igrač svijeta, a srpski tenisač je nekadašnji broj jedan, danas petoplasirani sveukupno. K tome mu je ovo najdraži turnir, želi deseti naslov pa je pitanje može li Amerikanac odolijevati njegovim napadima.

- Što Paul treba učiniti da pobijedi Đokovića? - pitao je jedan komentator.

- Sve što može! - odgovara drugi, nakon čega su se nasmijali.

He just always finds a way! @DjokerNole 🇷🇸 looked to be in control, then he was on the back foot, but he closes out the first with a massive break of serve.



He leads 7-5 after one.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/n1aj56WeyV