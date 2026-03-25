Što je s nogometašima Irana? Treniraju u Turskoj uz stroge kontrole

Iranska nogometna reprezentacija trenirala je u srijedu u južnoj Turskoj pripremajući se za dvije nadolazeće prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva, premda još uvijek nije posve sigurno hoće li Iranci zaigrati na World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija je održala trening u Beleku, ljetovalištu u blizini mediteranskog grada Antalije, uz strogo ograničen pristup medijima jer su dužnosnici rekli da žele izbjeći ometanja uoči utakmica koje su opisane kao ključne za njihove pripreme za Svjetsko prvenstvo.

U Beleku nisu bili dostupni niti igrači niti članovi stručnog stožera, a predstavnik momčadi za medije rekao je da je momčad u potpunosti usredotočena na natjecateljski program. Iran će odigrati dvije utakmice u Antaliji, protiv Nigerije u petak i Kostarike u utorak. Prijateljske utakmice su se izvorno trebale održati u Jordanu, ali su premještene u Tursku nakon izbijanja rata u Iranu.

Igrači su djelovali opušteno tijekom treninga po sunčanom vremenu, a osoblje i igrači su povremeno razgovarali i šalili se. Među prisutnima bio je i napadač Mehdi Taremi, koji je posljednjih dana bio u središtu pozornosti nakon što je zamijenio dresove s izraelskim protivnikom dok je igrao za svoj klub Olympiacos u Grčkoj.

Napadač Sardar Azmoun izostavljen je iz reprezentacije nakon što je na svom Instagram profilu objavio sliku sastanka s vladarom Dubaija Mohammedom bin Rashidom Al Maktoumom. Iranski mediji izvijestili su da je Azmoun, koji je postigao 57 golova u 91 reprezentativnoj utakmici, izbačen iz nacionalne vrste zbog navodnog čina nelojalnosti vladi.