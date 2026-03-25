Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 248
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NISU DAVALI IZJAVE

Što je s nogometašima Irana? Treniraju u Turskoj uz stroge kontrole

International Friendly - Iran Training
UMIT BEKTAS/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
25.03.2026.
u 21:47

Iran će odigrati dvije utakmice u Antaliji, protiv Nigerije u petak i Kostarike u utorak

Iranska nogometna reprezentacija trenirala je u srijedu u južnoj Turskoj pripremajući se za dvije nadolazeće prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva, premda još uvijek nije posve sigurno hoće li Iranci zaigrati na World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija je održala trening u Beleku, ljetovalištu u blizini mediteranskog grada Antalije, uz strogo ograničen pristup medijima jer su dužnosnici rekli da žele izbjeći ometanja uoči utakmica koje su opisane kao ključne za njihove pripreme za Svjetsko prvenstvo.

U Beleku nisu bili dostupni niti igrači niti članovi stručnog stožera, a predstavnik momčadi za medije rekao je da je momčad u potpunosti usredotočena na natjecateljski program. Iran će odigrati dvije utakmice u Antaliji, protiv Nigerije u petak i Kostarike u utorak. Prijateljske utakmice su se izvorno trebale održati u Jordanu, ali su premještene u Tursku nakon izbijanja rata u Iranu.

Igrači su djelovali opušteno tijekom treninga po sunčanom vremenu, a osoblje i igrači su povremeno razgovarali i šalili se. Među prisutnima bio je i napadač Mehdi Taremi, koji je posljednjih dana bio u središtu pozornosti nakon što je zamijenio dresove s izraelskim protivnikom dok je igrao za svoj klub Olympiacos u Grčkoj.

Napadač Sardar Azmoun izostavljen je iz reprezentacije nakon što je na svom Instagram profilu objavio sliku sastanka s vladarom Dubaija Mohammedom bin Rashidom Al Maktoumom. Iranski mediji izvijestili su da je Azmoun, koji je postigao 57 golova u 91 reprezentativnoj utakmici, izbačen iz nacionalne vrste zbog navodnog čina nelojalnosti vladi.
Ključne riječi
SP 2026. nogomet Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!