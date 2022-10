Što Dinamo treba promijeniti za 'revanš' Salzburgu? Ovako to vidi trener Igor Pamić

Dinamo je upisao drugi poraz u skupini Lige prvaka, nakon poraza u Milanu pao je i u Salzburgu. Od početka su utakmice sa Salzburgom s pravom označene kao prilika za plave, no prvu od te dvije Dinamo je propustio i pao je na zadnje mjesto u skupini i sad ima imperativ pobjede protiv istog suparnika u utorak u Zagrebu.

Dinamo nije odigrao dovoljno dobro da bi slavio u Salzburgu, treneru Anti Čačiću spočitava se prevelika orijentacija na defenzivu. Istina je da su plavi prema naprijed mogli i morali više.

– Dinamo je po meni dobro ušao u utakmicu, nadahnuto, s puno želje, ali mi neke stvari u igri plavih smetaju. Uporno su pokušavali izaći kroz pas igru i sami su ulazili u probleme, dovodili se u nezgodne situacije. Ne mogu znati kakva je bila ideja igre, kakav je bio plan, ali kao da je bilo straha ili računice u glavama da je i bod dovoljan – govori nam Igor Pamić, nekadašnji napadač Dinama, a danas u trenerskim vodama.

Plavi su defenzivno bili dobri, jedna greška skupo ih je koštala, napravio ju je Moharrami, koji je dotad igrao baš dobro.

– Dok sam gledao utakmicu, a i sad je tako, imao sam stalno osjećaj da je Dinamo mogao napraviti više. No, ako me netko razočarao, onda je to Salzburg, nisam kod njih vidio ništa posebno. Da, Dinamo je bio dobar u fazi obrane, ali trebalo je napraviti i nešto više prema naprijed. Premalo su se plavi igrači priključivali prema naprijed. Žao mi je što ni jednom nisu pokušali odigrati visoki presing na Salzburgovu zadnju liniju, vjerujem da bi to iznenadilo suparnika. Jer, Salzburg se, kao i Dinamo u našoj ligi, u svojem prvenstvu s time ne susreće, uglavnom napada i nije naviknut na to da njih netko visoko napadne – veli Pamić.

Istina je da plavi nisu često organiziranije dolazili prema naprijed.

– Ademi je jednom došao u njihov šesnaesterac i odmah je bila prilika, u završnici su plavi došli pet-šest puta i svaki je put to bila prilika za pogodak. Stisnuo je Dinamo u zadnjih 15-ak minuta i to je možda recept i za uzvratnu utakmicu – kazao nam je Pamić.

Sigurni smo da Čačić nije svojim igračima rekao da ne smiju ići prema naprijed, sigurno nije tražio da se ostane u svojoj trećini i isključivo brani. Nitko veznim igračima nije zabranio da se češće priključuju u završnici. Uostalom, Čačić je imao recept kojim je pobijedio Chelsea, s kojim je dobro izgledao i protiv Milana bez obzira na poraz i sigurno je sad želio na isti način do plijena u Salzburgu. K tome, sve pobjede nad jakim klubovima, još od ere Nenada Bjelice, pa onda slavlja nad Tottenhamom, Benficom, Sevillom... igrao je na sličan način i to je donijelo rezultat.

Možda se doista moglo jače napasti austrijsku momčad, iako nikad nećemo znati što bi to donijelo, možda bi sada Dinamo slavio, a možda bi i primio tri-četiri komada od Salzburga. Pa ni Chelsea ni Milan nisu našli pravi recept za Salzburg, nisu ga uspjeli pobijediti. I danas sigurno ne bismo govorili o Čačićevoj taktici ili prevelikoj defenzivi da je Drmić zabio zicera ili da, kad je već zabio, nije bio nekoliko centimetara u zaleđu. Onda bi se sad zacijelo govorilo o Čačićevim sjajnim potezima, pa da je i ostalo 0:0, nitko tu igru ne bi kritizirao; ovako je jedna glupost, jedna pogrešna procjena odvela plave u poraz.

Nije taj poraz kraj priče, sve je još za plave nadoknadivo, imaju Salzburg kod kuće, pa imaju i Milan u Maksimiru, i tu moraju tražiti svoju šansu. Ono što nije dobro jest kritika Josipa Drmića na defenzivnu Čačićevu postavu.

– Moramo zaigrati s više samopouzdanja u Maksimiru, više riskirati, više tražiti gol. Kad igraš s petoricom u zadnjoj liniji, to znači da sve stavljaš na defenzivu. Kada smo promijenili na 4-4-2, odmah smo zaigrali ofenzivnije i izgledalo je sve bolje, bili smo opasniji. Nije loše biti fleksibilan, da možeš mijenjati sustav unutar utakmice, no uvijek tvrdim da nogomet treba igrati atraktivno, ofenzivno i jednostavno prema naprijed, s puno centaršuta, bez filozofije – rekao je Drmić nakon utakmice u Salzburgu.

Naravno da svatko ima pravo na svoje mišljenje, tako i o izdanju plavih u Salzburgu i Čačićevoj postavi momčadi ima raznih mišljenja, no nije dobro kad igrač tako javno 'prozove' trenerovu ideju igre, ideju koja je dosad donosila rezultate. Naravno da Drmiću, ali i Petkoviću kad su u napadu, fale suigrači jer jako rijetko dolaze u prilike kad se tako igra. No, kao što smo rekli, nije Čačić sigurno zabranio svojim veznim igračima da se češće priključuju prema naprijed i da povećaju prijetnje obrani domaće momčadi. No, Dinamovi igrači u ovoj utakmici nisu imali dobru tranziciju, a izostalo je i dugih lopti, kojima se prije znalo gađati Petkovića, koji bi loptu sačuvao ili proslijedio nekom od suigrača koji bi se priključio. Drmić je igrač šesnaesterca, a lopta tamo baš i ne dolazi. K tome, možda je nezadovoljan jer je Petković neprestano u prednosti, pogotovo u europskim utakmicama, ali nekakvo nezadovoljstvo u svlačionici zadnje je što sada treba Dinamu pred novi sraz s austrijskim prvakom.

– Sad više nema druge, Dinamo u Maksimiru mora ići po pobjedu i to je to – dodao je Igor Pamić.

Na redu je Ante Čačić. Dosad je trener plavih pokazao da zna dobro složiti igru za uspjeh, sad mora pronaći recept kojim će tražiti – i, nadamo se, naći – pobjedu nad Salzburgom, s kojom bi ostao u igri za europsko proljeće. Ne vjerujemo da će napasti kao što je napao u zadnjih 15 minuta u Austriji jer to bi moglo biti pogubno s obzirom na to da je Salzburg dobar i u tranziciji, ne samo kad ima kontinuiran napad. No, da će plavi za pobjedu morati više napadati, nije sporno.