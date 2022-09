Što će sad Jakobušić? Trener Hajduka je upitan, to povlači i druge, doznajemo što se događa

'Ovo nije Hajduk.', bez uvijanja je sinoć na Šubićevcu poručio trener Hajduka Valdas Dambrauskas i preuzeo odgovornost za izgubljene bodove protiv Šibenika (1:1). Hajduk je vodio nakon predivnog gola oživjelog Jana Mlakara i nakon serije njegovih promašaja, kada mu je sjeo volej s ruba šesnaesterca, ali Dambrauskas je na kraju imao dramatičan finiš i ostao bez bodova. Koje je morao uzeti. I on sam uračunao ih je u plan do kraja polusezone, ali u Šibeniku je unatoč vodstvu morao spašavati, ubacivati defenzivce i do zadnje minute grčevito braniti pobjedu, protiv Šibenika koji bi, da posjeduje veću kvalitetu, puno prije razbio onakav Dambrauskasov Hajduk na proste faktore. I ovako su im otkinuli bod, a Dambrauskas je danas, ni godinu dana nakon svog dolaska na klupu, u situaciji da spašava i posao.

Ne treba isticati kollki je Hajduk bio favorit na Šubićevcu, a zabio mu je igrač koji je upravo u svom klubu imao najveću motivaciju, jer u zadnje vrijeme izbacivan je s treninga na Šubićevcu, uopće nije igrao i nikako se na posudbi nije mogao povezati sam sa sobom.

Posebno je važno bilo pobijediti u Šibeniku nakon uvjerljive pobjede i pet komada Belupu na Poljudu u prošlom kolu, baš nakon bučne proslave 17 tisuća navijača s igračima, koju je Lukša Jakobušić nijemo, i bez ikoga uz sebe, iz svečane lože dugo i zamišljeno promatrao. Je li i on tada, kao veliki broj navijača na tribinama, 'znao' da će Hajduk to preokrenuti? Ima li Jakobušić plan B, ako makne Valdasa Dambrauskasa? Taj adut nije Slaven Bilić, kao što se oko kluba nagađa, on nije ozbiljan kandidat. No, veći je problem to što micanje Valdasa pokreće cijelu osovinu, preko direktora Nikoličiusa, do samog Jakobušića. Već neko vrijeme jasno je da je ovo prijelomni period u klubu za Jakobušića.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 28.10.2021.,Omis- Utakmica Futsal, Lige prvaka,skupine 7. Olmissum - Diamant Linz Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tri su ključne stvari o kojima pišemo od početka sezone: prva je ta da Hajduk nema igru, druga da klupski brend Marko Livaja treba zamjenu, a treća da će Jakobušić vrlo skoro biti usamljen pred teškim odlukama. Kao što je sam stajao u loži, dugo nakon utakmice, dok su svi oko njega opijeno slavili. Imali smo već tada dojam da će se ta fotografija pokazati važnom, a pobjeda protiv Belupa, koji se na Poljudu raspao nakon crvenog kartona, gotovo pa slučajnom. Pokazalo se to već u Šibeniku, u utakmicama na kojima se dokazuje da si veliki klub.

Sve se još ovog trenutka može promijeniti, ali zasad je dojam da promjena prije Rijeke na Poljudu u idućem kolu neće biti, to nema ni previše smisla. Do iduće pauze Hajduk još igra s Istrom i dotad bi Jakobušić trebao znati kako diše svlačionica i kako s njima diše trener Dambrauskas.

Dojam je i da Jakobušić ne želi mijenjati, iako tvrde ljudi koji ga bolje poznaju da je upravo on tip koji bi trebao htjeti i tražiti smjenu. Malo tko stvarno zna koji će potez povući Lukša Jakobušić, to je danas ključno pitanje na Poljudu.

Kao u svečanoj loži nakon Slaven Belupa, on sad stoji sam samcat, uz čistačice i jednog zaštitara, na njemu je odluka, a ona se lomi najviše na direktoru Mindaugasu Nikoličiusu. Dambrauskas je njegov izum, on ga je doveo i promovirao, uspjehe su potpisivali u paketu. Čini se kako je Hajduk spreman dati Valdasu otkaz, ako ne ide drugačije, ali žele zadržati Nikoličiusa. Ovaj Hajduk, makar sad ne izgleda dobro, ali cijeli njegov nacrt, ključni igrači i osvojena titula, sva njegova struka, nalazi se u sportskom direktoru i njegovom timu. Dijelom tima smatra se i sam Jakobušić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 19.03.2022.,Split- 19.03.2022.,Split-Utakmica 28. kola Hrvatski Telekom Prve lige izmedju HNK Hajduk i NK Lokomotiva na Poljudu. Trener Dambrauskas i sportski direktor Nikolicius dosli su pozdraviti navijace na kraju utakmice. Photo:Ivo Cagalj/PIXSELL Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sinoć na Šubićevcu, dugo se na polazak natrag spremala delegacija Hajduka, pred svlačionicom je Nikoličius sat vremena nešto tumačio, tražio odgovore. Sigurno je zgrožen s onim što je upravo vidio, jer svatko tko prati Hajduk jest bio - kriminalnih 20 i kusur minuta, pa i cijelo poluvrijeme, nešto najlošije što smo od Hajduka vidjeli unazad dugo vremena. Što će sad, dakle, napraviti Jakobušić? Ući će u svlačionicu, na neki način, ispitati može li Valdas podignuti ovu momčad. Ako ode trener, razgovarat će se sigurno i o ostalima. Lukša ima nešto povoljniju situaciju jer na njegovo mjesto nitko ne želi. Jer tko bi normalan to htio, biti na čelu Hajduka ili na njegovoj klupi, od koje bježi svaki pametan, iskusni domaći trener, znajući da će jednom biti upravo u ovakvoj situaciji u kakvoj je sad Valdas. Pitanje je hoće li to i dalje htjeti Jakobušić.