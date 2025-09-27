Stižu sjajne vijesti za hrvatski sport: Uvode se porezne olakšice za ulagače, evo kako će sve izgledati

Stižu sjajne vijesti za hrvatski sport, proteklih su dana u e-Savjetovanje puštene Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, kojima se porezni obveznici potiču da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija. Naime, navedenim izmjenama propisuje se kako se porezna osnovica smanjuje za rashode sponzorstva danih pravnim osobama u sustavu sporta čije su aktivnosti usmjerene na razvoj i poticanje društveno korisnih sportskih djelatnosti i programa, prema ugovoru o sponzorstvu.

– Ovaj novitet koji donosimo dodatna je Vladina injekcija hrvatskom sportu, a ponajviše klupskom, jer ovime ulazimo u novu eru financiranja klupskog sporta s obzirom na to da smo jedna od rijetkih država koja omogućuje ovakve povlastice. To je nešto što je sustav dugo tražio, kako bismo uspjeli privući što veća privatna ulaganja u sport, pa sada ovim izmjenama potičemo porezne obveznike da sve više sudjeluju u financiranju sportskih organizacija na način da će im se smanjiti porezna osnovica za rashode sponzorstava koje ulažu u sport – rekao je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta te dodatno pojasnio:

– Znamo da sponzorstvo podrazumijeva novčano ili materijalno davanje uz protučinidbu reklame i smatra se porezno priznatim rashodom poduzetnika, ali je dosadašnja praksa pokazala mali interes sponzora. Zato sad umanjenjem porezne osnovice za rashode sponzorstava koje ulažu u sport otvaramo mogućnost snažnijeg ulaganja privatnog sektora u hrvatski sport. Ovo je novi snažan iskorak za ovaj sektor, uz sve što je Vlada već do sada učinila. Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske od 2016. osigurava rekordna izdvajanja za sustav sporta, pa su tako ona do sada ušesterostručena i iznose gotovo 170 milijuna eura. Uz to, u tom razdoblju donesen je novi zakonski i strateški okvir te su prvi put započela ulaganja u velike sportske manifestacije i infrastrukturu. Do sada je sufinancirano gotovo 200 velikih manifestacija u vrijednosti većoj od 60 milijuna eura i više od 450 projekata sportske infrastrukture u vrijednosti većoj od 50 milijuna eura. U samo godinu dana ulaganja u sportsku infrastrukturu povećana su s 9 milijuna na 25 milijuna eura, a dodatno smo osigurali 15 milijuna eura za kamp Hrvatskog nogometnog saveza, kao i sredstva za Maksimir i Poljud.

Također, višestruko su povećana ulaganja u programe lokalnog sporta kojima je omogućeno bavljenje sportom za više od 400.000 građana, a putem županijskih sportskih zajednica osiguravaju se plaće za trenere i sportsku opremu za djecu i mlade do 18 godina te je do sada za to izdvojeno gotovo 15 milijuna eura.

– Kao posebnu potporu klupskom sportu, uz pomoć Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalnih saveza kreirali smo novi program pomoći za njih, jer znamo da oni čine bazu sporta te smo u ovoj godini za to osigurali dodatnih 7 milijuna eura. Ovom međuresornom suradnjom i izmjenama Zakona o porezu na dobit sada smo napravili još jedan ključan korak baš za pomoć tom dijelu, iako vjerujem kako će interes sponzora ovime porasti i za sve druge organizacije u sustavu sporta – rekao je Glavina te dodao:

– Kada govorimo o iskoracima za sport isključivo u dijelu poreznih propisa, sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit pripremamo i Odluku kojom ćemo uz suglasnost Vlade RH omogućiti da se porezno priznatim rashodima smatraju darovanja u naravi ili novcu, među ostalim i sportskim klubovima, u iznosu do 10% prihoda ostvarenog prethodnog ili tekućeg poreznog razdoblja za svrhe utvrđene Nacionalnim programom športa kao strateškim dokumentom. Do sada je taj postotak iznosio 2%, a ova bi Odluka na snagu stupila 1. siječnja 2026.

Dodajmo još kako su u mandatu ove Vlade povećani i neoporezivi iznosi za sportske stipendije, nagrade i naknade dok je Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisana snižena stopa PDV-a (5%) za ulaznice za sportska događanja.

– Sve su ovo pokazatelji kako je sport jedan od najvećih prioriteta ove Vlade. Želimo osigurali uspješnost naših sportaša i u budućnosti, ali i omogućiti dostupnost sporta svakom građaninu – zaključio je Glavina.