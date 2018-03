Pletikosa: Marca ne piše napamet, Karlo bi mogao biti velik

Karlo Letica, 21-godišnji 201 cm visoki golman Hajduka, na meti je najslavnijeg svjetskog kluba, madridskog Reala! Naravno, medijski je to napis pa vjerodostojnost uvijek treba provjeriti, no kada završiš na naslovnici uglednog dnevnika poput Marce, ipak to nije ‘isisano iz prsta’.

– Marca je ozbiljan dnevnik, bio sam u Španjolskoj, znam što pričam. Bio sam u Engleskoj, živio na Otoku, znao sam koje su novine ozbiljne, a koje naginju senzacionalizmu. Ovo sigurno nije ‘patka’ – počeo je Stipe Pletikosa pa dodao:

– Pratio sam ove zime priču o Realovoj želji da dovede golmana Athletic Bilbaa Kepu Arrizabalagu koji ima 23 godine, no taj se transfer nije dogodio jer je trener Reala Zinedine Zidane želio Kepu odmah ove zime. Nakon što je posao propao, taj sada već etablirani golman produljio je ugovor s baskijskom momčadi i vjerojatno će ostati na San Mamesu. A Real traži zamjenu za današnjeg prvog vratara Navasa.

Potencijal i za Real

Real je želio i Davida de Geu iz Manchester Uniteda, ali za njega bi trebali dati velike novce. Letica im se pak dopao, znaju da je mlad, da treba s njim puno raditi, ali nije se Real bojao staviti mladog golmana na vrata kao svojedobno Ikera Casillasa sa 18 godina. I koji je izrastao u jednog od najvećih vratara u povijesti.

No slučaj Mateja Delača koji je kao klinac iz zaprešićkog Intera otišao u Chelsea pa brzo na posudbe primjer je koji nije završio dobro.

– Da, uvijek je dobro kada golman ode u klub i odmah bude dio prve momčadi. Ako ne to, da ga bar klub pošalje na stažiranje u neki klub iz iste zemlje, kad bi Letica otišao u Real, onda svakako iz La Lige.

Je li Karlo Letica uistinu potencijal za Real?

– Ha-ha, to je smiono reći, ali mislim da bi mogao postati veliki golman. Nekoliko sam puta imao prilike s njim porazgovarati i meni se jako dopalo ono što sam čuo, kako razmišlja, kako se ponaša. To je već zreo momak koji ima cilj, ima put i mislim da je pred njim velika karijera – uvjeren je Pletikosa.

Može li ga taj ‘šušur’ poremetiti u razvoju?

– E, to je najvitalniji dio. Predispozicije ima, sada nakon svake pohvale mora s još većim žarom otići na trening te, ako se dosad bacio 300 puta, sada neka doda još 50.

Možete li ga opisati u vratarskom smislu?

– Ima izuzetno jake noge, što znači izvrstan odraz, a to je posebna vrlina kod golmana. Meni se dopalo što pravilno ispruži ruke i dobar je izvan crte gola, a to je u modernom nogometu jako bitno za golmana. Uza sve to, on je jako, jako hrabar – ocjenjuje vratar mladog vratara.

Dobra vratarska škola

Karlo Letica dolazi iz Omiša, grada koji je u ovo novije doba dao tri hrvatska reprezentativca – Ivana Perišića, Ivicu Križanca i Matu Bilića. U Hajduku mu baš nisu vjerovali, odlazio je na posudbe, branio i u Rudešu. I prošle sezone Dante Stipica bio je broj jedan, uostalom i protiv Evertona Karlo je bio samo promatrač. Debitirao je u kolovozu 2017. godine protiv Slavena Belupa u pobjedi 1:0.

– To mi je najsretniji trenutak u životu.

Još uvijek ima stipendijski ugovor, a već je Real iz Madrida širom otvorio oči. To je jedan svojevrsni pravi bingo za ‘majstora s mora’. Vjerojatno će nakon svega ovog predsjednik bijelih Ivan Kos brzo sjesti za stol s Leticom.

Inače, to je samo potvrda da se u Hajdukovoj omladinskoj školi uvijek dobro radilo s vratarima.

– Da, po tom smo poznati. Uvijek se ovdje dobro radilo s golmanima. I sada mi je žao što u klubu nema Tončija Gabrića, Mladena Pralije. To su pravi majstori svog posla, a tu je svakako i Varvodić. Treba sve učiniti da dobri bivši golmani budu u Hajduku da se nastavi taj naš niz stvaranja reprezentativnih golmana – zaključio je Pletikosa.

Karlo Letica ima besprijekornu figuru, jako dobro čita igru, brz je i odvažan. I doista je u nekoliko utakmica pokazao tu raskoš svog talenta i potencijala. I najavio da će biti nogometni vratar o kojem ćemo još dugo godina, nadamo se, pisati.

Hajdukovi vratari koji su uspjeli u Europi

Stipe Pletikosa - Rekorder od svih naših golmana po nastupima za reprezentaciju (114 puta), iz Splita otišao u Tottenham, branio je i za Šahtar, Rostov i Deportivo.

Lovre Kalinić - Posljednji koji je otišao iz Hajduka, i to u belgijski Gent. Za reprezentaciju je branio 9 puta, a pričuva je svom reprezentativnom kolegi Danijelu Subašiću.

Vedran Runje - Među kockastim vratnicama stajao je 22 puta, a branio je odlično za francuski Olimpique Marseille, Standard iz Liegea i Beşiktaş iz Istanbula.

Danijel Subašić - Jedina mu je destinacija izvan Splita francuski Monaco s kojim je osvojio naslov prvaka 2016./17. Danas je prvi golman reprezentacije s 35 nastupa.