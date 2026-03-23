FOTO Sjećate li se legendarne Nevenke iz 'Ljubav je na selu'? Pogledajte kako sada izgleda
Nevenka Petričević (49), javnosti poznatija kao Bekavac, jedno je od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa "Ljubav je na selu". Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama.
No ljubavnu sreću nije našla u showu nego nakon njega kada je tijekom posjeta Međugorju upoznala Sinjanina Zvonimira Petričevića za kojeg se i udala 2017. godine, kuma joj je bila Vita Maslačak, također kandidatkinja 'Ljubav je na selu', a dobili su i sina.
Nakon smrti supruga, Neve se vratila u 17. sezonu 'Ljubavi na selu'. ''Odlučila sam se ponovno prijaviti da malo izađem iz kuće, da steknem neko novo iskustvo. Usamljena sam. Jako mi nedostaje Zvone, teško mi je, pogotovo sad u vrijeme oko Sinjske alke. Teško je to, svaki gubitak je težak, a pogotovo kad se to ovako iznenada dogodi. Prijavila sam se da unesem malo veselja u život, život mora ići dalje, treba se nastaviti boriti'', kazala je lani Neve za RTL.