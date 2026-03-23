Potres u Brazilu uoči dvoboja s Hrvatskom: Ancelotti je nedavno doživio veliki udarac

Branič Flamenga Alex Sandro (35) propustit će prijateljske utakmice Brazila protiv Francuske 26. ožujka u Bostonu i Hrvatske 31. ožujka u Orlandu zbog ozljede, objavio je Brazilski nogometni savez (CBF). Bivši igrač Juventusa ozlijedio je mišić desnog bedra tijekom prvog poluvremena utakmice protiv Corinthiansa, priopćio je njegov klub.

Iako klub nije otkrio težinu ozljede, šef Flamengovog medicinskog odjela, Fernando Sassaki, izjavio je kako branič osjeća blage bolove. Stoga postoji nada da neće biti dulje izvan terena.

Umjesto Sandra, brazilski izbornik Talijan Carlo Ancelotti pozvao je Kaikija, koji igra istu poziciju za Cruzeiro.

Sandro je za brazilsku vrstu upisao 43 nastupa postigavši dva gola, dok 23-godišni Kaiki još uvijek čeka debi u dresu bivših peterostrukih svjetskih pravaka.

Prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske bit će posljednje prije nego što Ancelotti objavi konačni popis igrača za Svjetsko prvenstvo, koje će se održati između lipnja i srpnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.