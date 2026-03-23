Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković predstavio je deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, koji je dodatno potaknut situacijom na Bliskom istoku. 'Mi smo do sada, od 2020., usvajali čak devet paketa pomoći. Njihova ukupna vrijednost bila je 8,5 milijardi eura. Današnji paket pomoći dolazi u znatno promijenjenom međunarodnom okruženju koje je obilježeno i energetskim izazovima koji imaju posljedice za gospodarstvo i život naših građana', kazao je Plenković.

Ovo su nove cijene goriva

Mjere obuhvaćaju i intervenciju u cijene goriva, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da će država dio pritiska ublažiti odricanjem od dijela trošarina. Tako će od utorka Eurosuper 95 poskupjeti s 1,55 na 1,62 eura, dok bi bez Vladine intervencije cijena iznosila 1,71 euro. Dizel će porasti s 1,55 na 1,73 eura, umjesto mogućih 1,86 eura bez mjera, dok će plavi dizel skočiti s 0,89 na 1,19 eura, a bez intervencije dosegnuo bi 1,23 eura.

Rast se bilježi i kod ukapljenog naftnog plina, čija će cijena s 1,70 porasti na 1,99 eura, dok će plin u bocama poskupjeti s 2,40 na 2,57 eura, čime Vlada nastoji ublažiti utjecaj poskupljenja na građane i gospodarstvo.