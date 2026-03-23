NOVI PAKET MJERA

Ovo su nove cijene goriva

Zagreb: Vlada RH više neće određivati cijene goriva
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.03.2026.
u 12:06

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da će država dio energetskog pritiska ublažiti odricanjem od dijela trošarina

Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković predstavio je deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, koji je dodatno potaknut situacijom na Bliskom istoku. 'Mi smo do sada, od 2020., usvajali čak devet paketa pomoći. Njihova ukupna vrijednost bila je 8,5 milijardi eura. Današnji paket pomoći dolazi u znatno promijenjenom međunarodnom okruženju koje je obilježeno i energetskim izazovima koji imaju posljedice za gospodarstvo i život naših građana', kazao je Plenković.

Mjere obuhvaćaju i intervenciju u cijene goriva, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da će država dio pritiska ublažiti odricanjem od dijela trošarina. Tako će od utorka Eurosuper 95 poskupjeti s 1,55 na 1,62 eura, dok bi bez Vladine intervencije cijena iznosila 1,71 euro. Dizel će porasti s 1,55 na 1,73 eura, umjesto mogućih 1,86 eura bez mjera, dok će plavi dizel skočiti s 0,89 na 1,19 eura, a bez intervencije dosegnuo bi 1,23 eura.

Rast se bilježi i kod ukapljenog naftnog plina, čija će cijena s 1,70 porasti na 1,99 eura, dok će plin u bocama poskupjeti s 2,40 na 2,57 eura, čime Vlada nastoji ublažiti utjecaj poskupljenja na građane i gospodarstvo.
Ante Šušnjar Andrej Plenković cijene plin gorivo

IM
imart143
13:31 23.03.2026.

benzin je do jučer bio 1.50 a 1.55€

ZU
Zuko
12:29 23.03.2026.

,2008 nafta je bila skoro 150 dolara barel na pumpama je cijena bila osam kuna zanimljive su te vladine mjere

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

