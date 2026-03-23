FOTO Ušuškajte se ispod pokrivača! Ovaj dan ne izlazite ako ne morate, sprema se ledeni udar

U unutrašnjosti zemlje, uključujući i Zagreb, u ponedjeljak će prevladavati promjenjivo oblačno vrijeme, a povremeno će se pojaviti i više oblaka. Na širem području glavnog grada može pasti i malo kiše, no očekuju se i sunčana razdoblja koja će barem nakratko razvedriti atmosferu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura u Zagrebu i središnjoj Hrvatskoj bit će oko 15 °C. Na istoku Hrvatske očekuje se slično vrijeme, s povremenim sunčanim razdobljima, ali i mogućnošću kratkotrajnih pljuskova. Vjetar će puhati slab do umjeren istočni ili sjeveroistočni, što će dodatno rashladiti zrak, ali temperature će se ipak zadržavati između 13 i 17 °C.

Jadran donosi nešto drukčiju sliku. Uz promjenjivu naoblaku i sunčane intervale lokalno se očekuje slaba do umjerena bura, osobito podno Velebita gdje su mogući i jaki udari vjetra. Tijekom poslijepodneva duž obale povremeno će zapuhati sjeverozapadni vjetar. Temperature će se kretati od 15 do 17 °C, a u gorju će biti nešto svježije, s najvišim dnevnim vrijednostima oko 11 °C.

U gorskim krajevima, uz niže temperature, povremeno će biti više oblaka, a ponegdje je moguć i kraći pljusak. Ipak, ni ovdje neće nedostajati sunčanih trenutaka. Sve u svemu, pred nama je tipičan proljetni dan – promjenjivo, povremeno sunčano, ali ne i bez mogućnosti kiše ili pljuskova. Vjetar će biti izraženiji na Jadranu, osobito u podvelebitskom području, dok će u unutrašnjosti prevladavati slab do umjeren sjeveroistočnjak. Najniže jutarnje temperature bile su između 2 i 10 °C, ovisno o regiji, dok će se najviše dnevne temperature kretati uglavnom između 13 i 17 °C, u gorju nešto niže.

Od sredine prema kraju tjedna proljeće prelazi u zimu. Utorak i srijeda bit će uglavnom sunčani, no već u noći na četvrtak vrijeme se pogoršava. Na zapadu zemlje treba računati na kišu, snijeg u gorju. Tijekom dana onda i diljem zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom, snijeg ponajprije u gorju, no moguće i u nekim nizinama. Temperature će mjestimice na kopnu pasti i za desetak stupnjeva, uz jak vjetar sjevernog smjera, prognozira Tea Blažević za N1 . I tijekom petka treba računati na kišu i snijeg, na vjetrovite prilike. Nestabilno će se nastaviti i za vikend, s kišom i snijegom te osjetno hladnije.

I norveška stranica Yr.no prognozira pahulje i na kopnu. Jutarnje temperature u Zagrebu od četvrtka jedva će biti u plusu, a u subotu njihova dugoročna prognoza za Zagreb kaže 0.