Evo kako je Nikola Jurčević reagirao na priče da preuzima Dinamo

Kad ljudi u Dinamu ujutro pokušaju otvoriti klupsku elektronsku poštu mogli bi imati problema, mogao bi im se zagušiti e-mail od ponuda agencija i zastupnika koji nude svoje trenere. Naime, kad god plavi ostanu bez trenera onda se nude na stotine. I ne treba sumnjati da će i sada biti ‘šamaranja’ s raznim imenima, kako domaćima tako i stranima.

U subotu navečer dosta su se dugo čelnici Dinama zadržali u loži kad su dobili informaciju da je Mario Cvitanović dao ostavku. Mario Cvitanović presjekao je podijeljenost čelnika kluba o njegovoj sudbini i odstupio, pa su odmah u Maksimiru prelistavali svoje adresare i gledali koga bi mogli i koga bi bilo dobro dovesti. Dva su imena iskočila u prvi plan još nakon poraza Dinama od Rijeke, Nikola Jurčević i Igor Jovićević.

Je li Jovičević premlad?

Nikola Jurčević bio je trener Dinama i plavi su ga olako potrošili. Doduše bio je mlad trener, nedovoljno iskusan za sve borbe u i oko kluba, ali sad je to malo drukčije, od naše reprezentacije preko Lokomotiva, Besiktasa i West Hama radio je sa Slavenom Bilićem i ispekao zanat u svijetu i ako netko ima sve što bi trebao imati trener Dinama, ima Nikola Jurčević.

- Zovu me novinari i svima kažem isto, uopće ne želim razgovarati na tu temu. Čemu komentirati nešto što su samo nagađanja i špekulacije – kratko nam je rekao Jurčević kojeg iz kluba nitko nije zvao (još?). Jurčević je slobodan, moguće je da opet negdje ode raditi s Bilićem, ali nije isključio ni samostalni trenerski posao. Igor Jovićević zaposlenik je Dinama, vodi drugu momčad plavih koja je prva na tablici druge lige. Sin je Čede Jovićevića, legendarnog beka Dinama koji je dugo bio pomoćnik Josipu Kužeu, Igor je kao mlad otišao u Real Madrid, za prvu momčad nije zaigrao. Kao trener vodio je ukrajinski Karpaty, slovenskog prvoligaša Celje i sad je u Dinamu. Otegotna mu je okolnost što je naslijedio Marija Cvitanovića koji je s te pozicije otišao na klupu prve momčadi, a nismo sigurni da su u Dinamu spremni nastaviti istim slijedom. Kad god se tražio trener Dinama spominjao se Dražen Besek, ali nikad nije dobio priliku. Netko je pak ‘namignuo’ da je Ante Čačić slobodan. Jedan se čelnik plavih jučer navečer sjetio Srečka Kataneca, donedavnog izbornika Slovenije.

Zoran Mamić neće se vratiti

Možda se plavi odluče kontrirati Rijeci i njenom Slovencu Matjažu Keku pa dovedu svog bivšeg igrača koji se već nekoliko puta spominjao kao kandidat u ranijim potragama. Samo, on je dosta sličan Keku po vođenju, on je ‘Bog i batina’ kad je o momčadi riječ, Kek drži tri kuta Rijeke, Katancu u Dinamu to nikako ne bi dali. I nije tu kraj s potencijalnim kandidatima. Zapravo jedan bi bio siguran kad bi htio i mogao, Zoran Mamić, ali teško da će slavu kakvu ima u Emiratima (i novac) mijenjati za hrvatsku svakodnevicu koju je napustio zbog svih muka koje su ga snašle.