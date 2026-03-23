Pogledajte što je velikan napravio nakon što je Igor Tudor doživio obiteljsku tragediju

Unatoč tome što je u nedjelju Tottenham kojeg trenira naš stručnjak Igor Tudor kod kuće doživio težak poraz od 3:0 od Nottingham Foresta te nastavio s lošim rezultatima u Premiershipu, nogomet je nakon dvoboja pao u drugi plan zbog obiteljske tragedije bivšeg vatrenog.

Tudor se nakon utakmice nije pojavio na konferenciji za medije, a ubrzo je otkriveno kako je hrvatskom treneru preminuo otac Mario. Vijest je doznao neposredno nakon utakmice, nakon čega su u Tottenhamu procijenili da nema smisla da Tudor izlazi pred novinare pa je taj posao obavio njegov pomoćnik Bruno Saltor.

Sućut Tudoru izrazio je njegov bivši klub, talijanski velikan Juventus: 'Uz Tudora i njegovu obitelj smo u ovim teškim trenucima. Juventus izražava sućut povodom smrti njegova oca.' Ispod objave javili su se brojni navijači Juvea kako bi Tudoru izrazili sućut povodom smrti oca.

Tudor je veliki dio igračke karijere proveo u Juventusu, gdje je u sezoni 2020./21. radio kao Pirlov pomoćnik, a u završnici prošle sezone samostalno je vodio torinsku staru damu u 24 utakmice.