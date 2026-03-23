Da bi se smanjio PDV, i to ne samo na gorivo, treba provesti radikalne reforme

Vlada je opet posegnula za mjerama ograničavanja cijena goriva. Zbog nove eskalacije krize na Bliskom istoku i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte na svjetskom tržištu drastično su porasle. Premijer u svojim istupima koristi termine stabilnost, predvidljivost i socijalna kohezija. Argument je Vlade da je država "jedini štit" građana i gospodarstva, a da je intervencionizam nužan kako bi se spriječio inflatorni šok, iako već i sad imamo jednu od najviših inflacija u EU. Ukratko, mjere su alat kojim Andrej Plenković nastoji održati percepciju kontrole nad krizom.