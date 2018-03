Jednog vatrenog navijači su 'razapeli', a drugi je oduševio svojom igrom

Nije Dejan Lovren mogao biti posebno sretan nakon sraza u kojem je Liverpool izgubio veliki derbi s Manchester Unitedom na Old Traffordu (1:2). Naš je stoper izgubio dva ključna dvoboja u skoku protiv Lukakua.

Oba puta u nastavku akcije, Liverpool je primio pogodak. Otočki internetski forumi prepuni su kritika na račun našeg stopera. ‘Lukaku je Lovrena pojeo živog’ - slikovito opisuju Englezi.

Nevidljivi Salah

No, bez obzira na pogreške, Lovren izgleda fizički moćno, besprijekorno spreman... U nastavku je zaigrao puno bolje i potpuno primirio Lukakua. No, iznenađujuće lošu izvedbu imali su Sane, Firminho i Salah. Okosnica Liverpoolove igre ove sezone još nije imala tako mizeran učinak. Posebice egipatska senzacija Salah. Prvi udarac prema protivničkom golu uputio je u 96. minuti! A i ta je lopta završila visoko na trbinama Old Trafforda.

A o dvije sporne situacije pričalo se i na konferenciji za medije.

- Moramo se bolje braniti u ovakvim situacijama. Uvijek se može izgubiti dvoboj s Lukakuom, no rupe iza moraju se zatvarati. On je najbolji napadač na svijetu i netko je morao pokupiti te lopte - kazao je Jürgen Klopp, trener Liverpoola.

Nijemac zna što priča, jer te ‘druge lopte’, reći će vam većina trenera, ključne su ako želite pobijediti.

- U drugom dijelu morali smo juriti rezultat, no to nije lako protiv momčadi kakva je Manchester United. Nije nam dosuđen čisti jedanaetsrac Fellainija na Maneu. Zaslužili smo barem bod - istaknuo je Klopp.

Bilo je to najlošijih pola sata Liverpoolove igre ove sezone. Odnosno, najbolje poluvrijeme koje je Marcus Rashford odigrao u zadnje vrijeme. Unitedovo krilo u samo je deset minuta (14. i 24. minuta) postiglo dva pogotka. Sedam od 15 pogodaka ove sezone zabio je Rashford protiv prvih šest momčadi u prvenstvu.

- Manchesterovo je bilo prvo poluvrijeme, a Liverpoolovo drugo. U drugom dijelu Liverpool je kontrolirao situaciju s loptom, a United bez lopte. Kontrolirali smo sve, posebice kod prekida i opasnih situacija. Zaslužili smo pobjedu. Ako protiv Liverpoola igrate loše kada imate posjed, onda ste u problemima. Ne mogu reći da je dio mog plana bilo ono što se događalo u drugom poluvremenu. LIverpool nas je stavio u podređenu situaciju - elaborirao je Jose Mourinho, trener Manchester Uniteda.

A na opaske kako neki smatraju da United nije zaslužio pobjedu, Jose je u svom stilu kazao:

- Umoran sam, imamo novu utakmicu u utorak. Ne briga me što ljudi pričaju. Igrači su sretni i ja sam sretan. To je najvažnije.

Ronaldo s druge planete

U puno boljem raspoloženju klupske obaveze za ovaj vikend završio je Luka Modrić. Naš najbolji igrač zaigrao je nakon stanke od mjesec dana. Luka je zaliječio ozljedu zadnje lože i u Realovoj 2:1 pobjedi nad Eibarom sudjelovao asistencijom Cristianu Ronaldu za prvi pogodak u 34. minuti. Luka je sjajno prebacio zadnju liniju domaće momčadi. Inače, Ronaldo je u 84. minuti zabio i drugi Realov pogodak.

- Ronaldo je igrač s druge planete - kazao je Zinedine Zidane.

Španjolski mediji pišu o novoj Lukinoj izvanrednoj izvedbi u veznom redu. Marca tako, primjerice, u opisnoj ocjeni našeg veznjaka kaže: ‘S ovakvim Modrićem, drugačiji nogomet je moguć...’