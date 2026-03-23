Hrvatska, država koju su pokrali 'pravi domoljubi'

Da kojim slučajem ekipa Monty Pythona još uvijek djeluje, Hrvatska bi joj nesumnjivo bila nepresušno vrelo inspiracije. Zašto? Pa zato što među vijestima koje se svakodnevno prezentiraju hrvatskoj javnosti ima sve više onih koje kao da su ispale bilo iz skečeva Monty Pythona bilo iz rubrike "vjerovali ili ne". Evo recimo, prije desetak dana doznalo se da su policija i USKOK nahrupili u Hrvatski skijaški savez, jer je jedan od tamošnjih čelnika tijekom nedavne Zimske olimpijade uhićen na carini dok je u automobilu imao 120.000 eura. Novac je navodno bio namijenjen za redovne isplate trenerima i skijašima. Što su USKOK i policija našli ili nisu našli, vjerojatno će se doznati uskoro, jer njihov upad u neku instituciju obično znači da će netko odande kad-tad izaći s lisicama na rukama.